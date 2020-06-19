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Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri lastik botla açık denizde bırakarak hayatlarını tehlikeye atması görüntülendi.

19 Haziran 2020 Cuma 08:37
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Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı

Ege Denizi'nde İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahi Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin, hayatları tehlikeye düşürülecek şekilde lastik botla açık denizde bırakılması, kameraya yansıdı. Görüntülerde, lastik botun Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenerek bölgeye getirilmesi yer aldı. Daha sonra düzensiz göçmenlerin, Yunan Sahil Güvenlik botundan, bu lastik bota aktarıldığı görüldü. Sahil Güvenlik botunun, aktarma işlemenin ardından göçmenleri, hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denizde bırakarak bölgeden ayrılması görüntüde yer aldı

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunan Sahil GüvenlikGöçmenEge Denizi
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