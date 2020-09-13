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Yunan askeri Suriyeli çocuğu vurdu!

Edirne'nin'nin Meriç ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 9 kişilik Suriyeli aileye Yunan askerlerince plastik mermi ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 8 yaşındaki Gazin Abdu, ayağına isabet eden 2 mermi ile yaralandı. Hastanede tedavi edilen Abdu ile beraberindekiler Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

13 Eylül 2020 Pazar 12:09
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Yunan askeri Suriyeli çocuğu vurdu!

Edirne'nin Meriç ilçesinde devriye görevi yürüten 'Hudut Kartalları' askerleri, askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden kaçak olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişilik Suriyeli göçmen yakaladı. Askerlerin yaptığı incelemede göçmenler arasında bulunan Gazin Abdu adlı kız çocuğunun silahla vurulduğu belirlendi. Hastaneye götürülen Abdu'nun yapılan muayenesinde, Yunan askerlerinin açtığı ateşte ayağından 2 plastik mermi ile vurulup, yaralandığı belirlendi. Tedavisi yapılan Abdu ve ailesi Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

YUNAN ASKERİ VURDU, TÜRK ASKERİ SAHİP ÇIKTI

Yunan askerlerinin açtığı ateş ile plastik mermiyle yaralanan Gazin Abdu, Türk askerlerinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ve hastaneye götürüp, tedavi ettirdiğini söyledi. Abdu'nun ağabeyi Hazar Abdu, Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıktıklarını belirterek, "Herkes Avrupa'ya gidiyor, şansımızı deneyelim, biz de gidelim dedik. Yunan askeri tarafından Yunan sınırında bizi vurdular. Kardeşim ayağından 2 mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü sözler söyleyerek dönün dediler. Türk askeri bizi aldı karakola getirdi. Daha sonra hastaneye götürdüler bizi, kardeşimin tedavisi oldu" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneYunanAskerSuriyeSuriyeliçocuk
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