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Yüksekova'da polis ve belediye ekipleri, kurt aradı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağlarda yiyecek bulamadığı için ilçe merkezine inen ve mahallede endişeye neden olan kurdun bulunması amacıyla belediye ekipleri ile doğa koruma polisleri, arama çalışması yaptı. Ekipler, kırsal bölge ve sokak aralarında kurt arayıp, halkı uyardı.

19 Şubat 2021 Cuma 09:37
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Yüksekova'da polis ve belediye ekipleri, kurt aradı

Yüksekova'da etkili olan dondurucu soğukların yaban hayvanlarını da olumsuz etkilemesi üzerine ilçedeki Esenyurt, Dize ve Cumhuriyet mahallelerinde kurt görülmeye başlandı. Akşam ve sabah saatlerinde özellikle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne inen kurt, çevredekilerin endişeli bakışları arasında yiyecek aradı ve bu anlar da cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Özellikle merkeze uzak mahallerde yaşayanların endişelenmesi üzerine doğa koruma polisleri ve belediye ekipleri, hemen harekete geçti. Belediyenin veteriner hekimi ve polislerin eşliğinde kırsal mahallere çıkan ekipler, uzun süre iz sürerek kurt aradı. Yapılan tüm aramalara rağmen kurdun izine rastlamayan ekipler, halkı uyarıp, bölgeden ayrıldı.

Kurdu 1 haftadır aradıklarını belirten Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekim Kaçan, “Ekiplerimize doğa koruma polisleri de eşlik ediyor. Koordineli olarak çalışıyoruz. Gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. Yalnız kurt çok hareketli, gittiğimiz alanı hemen terk edip başka bir alana gidebiliyor. Sabit bir yerde durmuyor. Bu durum bizim çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Hem gece hem de gündüz nöbetleşe arkadaşlarla birlikte kurdu arama çalışmalarımız devam ediyor. Dileğimiz, kimseye zarar vermeden bu kurdu bir an önce yakalayıp doğal yaşam alanlarına bırakmaktır. Ayrıca bu kurdun birkaç mahalleye gittiğini düşünüyoruz. Özellikle de Cumhuriyet, Güngör, Eski Kışla ve Orman mahallelerinde görünüyor. Vücut yapısıyla da dişi bir kurt olduğunu düşünüyoruz. Şehirde yavrulama ihtimalini de değerlendiriyoruz. Özellikle inşaatlarda yavrulayabilecek yerlere de bakıyoruz. Yavruları nedeniyle de şehirden ayrılmıyor, diye düşünüyoruz” dedi.

Orman Mahallesi’nde yaşayan Ömer ve Selim Geylani kardeşler de kurt korkusu yaşadıklarını anlattı. İlçe merkezine uzak olduklarını belirten kardeşler, hem gece hem de sabahın erken saatlerinde dışarı çıkmaya korktuklarını ve bir an önce kurdun bulunmasını istediklerini söyledi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
YüksekovaPolisZabıtaBelediyeKürT
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