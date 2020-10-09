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Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı

YOZGAT'ta, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

09 Ekim 2020 Cuma 09:02
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Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kırıkkale- Yozgat yolu Yerköy ilçesi yakınları Karacaahmetli Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Sivas'a giden Özcan Gökdemir yönetimindeki 58 VA 050 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol seviyesinden 5 metre aşağıdaki şarampole düştü. Kaza sonucu otobüste bulunan 13 yolcudan 10'u yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YozgatOtobüsKazaTrafik KazasıYolcu Otobüsü
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