Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232
Küçük ama tarihi büyük köprüler restore edilecek
Küçük ama tarihi büyük köprüler...
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Delvin N’Dinga ile anlaştı
Antalyaspor, Delvin N’Dinga ile anlaştı
Seyahat edenler dikkat: Kişilerle aranıza 1 metre mesafe koyun
Seyahat edenler dikkat: Kişilerle aranıza...
Yaşlılarda düşme kaynaklı kazalara dikkat
Yaşlılarda düşme kaynaklı kazalara dikkat
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İzmir için korkutan uyarı
Kapat

Yozgat'ta 178 köy yolu kapandı

YOZGAT'ta, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı. 

Yozgat'ta 178 köy yolu kapandı

YOZGAT'ta, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı. 

31 Ocak 2020 Cuma 10:58
18 Okunma
Yozgat'ta 178 köy yolu kapandı

İl genelinde dün akşam başlayan kar yağışı, etkisini gece boyu sürdürdü. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, belediye ekipleri ise, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte, kar kalınlığı 13 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 178 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Trafik polisi ekipleri de, sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YozgatKarKışYolKöy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl'de 178 köy yolu kardan kapandı
Bingöl'de 178 köy yolu kardan kapandı
Yunan vekile tepki için Uludağ'da dev Türk bayrağı açarak kaydılar
Yunan vekile tepki için Uludağ'da dev Türk bayrağı açarak kaydılar
AYM'den 61 yıllık Antalya kararı
AYM'den 61 yıllık Antalya kararı
Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor
Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor
Kocayusuf Göleti kurudu
Kocayusuf Göleti kurudu
Yerli muz piyasa lideri oldu
Yerli muz piyasa lideri oldu
Atatürk Köşkü Ormanları, böcek istilasından kurtarıldı
Atatürk Köşkü Ormanları, böcek istilasından kurtarıldı
TÜRBE SANILIYORDU, MEZAR OLDUĞU ANLAŞILDI
TÜRBE SANILIYORDU, MEZAR OLDUĞU ANLAŞILDI
Hatay'da gemi karaya oturdu
Hatay'da gemi karaya oturdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans