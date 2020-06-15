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Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 09:07
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Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinden Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan 50 AG 708 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Murat Temiz, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Yoldan çıkan otobüs, ağaçların arasında yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. 17 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılara, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansta müdahale edildi.

Yolcular, firmanın tahsis ettiği bir başka otobüsle yoluna devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaAkhisarOtobüsYangın
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