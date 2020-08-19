Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bağcılar TEM'de kaza
Bağcılar TEM'de kaza
Sancaktepe TEM’de kaza
Son Dakika
Sancaktepe TEM’de kaza
Yangın ormana sıçramadan söndürüldü 
Yangın ormana sıçramadan söndürüldü 
'Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım'
Son Dakika
'Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım'
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 3 terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp şarampole düştüğü kazada 30 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:28
0 Okunma
Yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 yaralı

Kaza, saat 04.00 sularında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 50’inci kilometresindeki Yolkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Alanya’dan Bursa’ya giden Ziya Karamürsel yönetimindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole düştü. Engebeli toprak zeminde bir müddet ilerledikten sonra duran otobüsün ön kısmı hasar gördü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, trafik polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 30 yolcu Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yolculuk sırasında otobüste arka koltuklarda oturduğunu söyleyen yolculardan Barış Kaloğlu, "Alanya’dan geliyorum. Bursa’ya gidiyorum. Genelde hepimiz uyuyorduk. Sarsılma ile uyandık. Otobüs önce bir öne kalktı. Sonra yana yatacak gibi oldu. Bir silkelenme yaptık. O esnada koltuklara tutunduk. Sonra arkadaşlara müdahale ettik, çok şükür bir şey yok. Geçmiş olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarSandıklıTrafik KazasıOtobüsYolcu Otobüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Bakan Koca: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün
Bakan Koca: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün
Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız
Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız
Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, ikisi polis 3 yaralı
Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, ikisi polis 3 yaralı
Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangın
Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangın
Sürmene'de sel ve heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Sürmene'de sel ve heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor
Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı