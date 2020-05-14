Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı
Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar...
Hafik Gölü, doğal sit alanı ilan edildi
Hafik Gölü, doğal sit alanı...
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Koronavirüsle mücadelede kullanılacak mobil tomografi cihazı hizmete girdi
Koronavirüsle mücadelede kullanılacak mobil tomografi...
Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı
Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının yeniden belirlendi. Tebliğe göre, 100 kilometre mesafede taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL, 2000 kilometre ve üzeri mesafede alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:34
0 Okunma
Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğe göre, yolcu otobüsü bileti taban ve tavan fiyatları belirlendi. Tebliğe göre, KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatlar 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak. 

Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL olurken, 2000 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücretler ise mesafe arttıkça yükselecek.

Ayrıca, Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YolcuOtobüsBiletFiyatResmi GazeteCovid19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Drone ile maske dağıtıyor
Drone ile maske dağıtıyor
ÜÇ İLE DAHA YASAK GELDİ
ÜÇ İLE DAHA YASAK GELDİ
Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı
Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı
Bolu’da çiftçiler, patates yerine mısıra yöneldi
Bolu’da çiftçiler, patates yerine mısıra yöneldi
Van'da akıllı maske tasarladılar
Van'da akıllı maske tasarladılar
'Fındık fiyatları bu yıl da yüksek seyredecek'
'Fındık fiyatları bu yıl da yüksek seyredecek'
Düğünler iptal olunca altın üretimi de durdu
Düğünler iptal olunca altın üretimi de durdu
Çorumluların rekor denemesindeki fidanlar yeşerdi
Çorumluların rekor denemesindeki fidanlar yeşerdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı