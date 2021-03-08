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Yol kenarında erkek cesedi bulundu

ADANA'da yol kenarında 40'lı yaşlarda erkek cesedi bulundu. Yara ya da darp izine rastlanmayan ceset, kimliği ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

08 Mart 2021 Pazartesi 09:10
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Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunun çalışanı, bugün saat 05.30 sıralarında iş yerine 50 metre mesafede yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 40 yaşlardaki erkeğin öldüğü belirlendi. 

Üzerinde yara ya da darp izine rastlanmayan ceset, yapılan incelemenin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

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Yol Kenarında Erkek Cesedi BulunduAdanaYüreğirYolCeset
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