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YILDIRIM’DA YARALAR SARILIYOR YILDIRIM BELEDİYESİ’NDE SEL SEFERBERLİĞİ

13 Ağustos 2021 Cuma 11:01
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YILDIRIM’DA YARALAR SARILIYOR YILDIRIM BELEDİYESİ’NDE SEL SEFERBERLİĞİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - YILDIRIM BELEDİYESİ DEĞİRMENÖNÜ, HAMAMLIKIZIK VE CUMALIKIZIK MAHALLELERİNDE YAŞANAN SELİN ARDINDAN SEFERBERLİK İLAN ETTİ. TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI HAKAN ÇAVUŞOĞLU: “YILDIRIM BELEDİYEMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE VALİLİĞİMİZ, KAYMAKAMLIĞIMIZ, BUSKİ EKİPLERİMİZ AFET NOKTALARINDA SEFERBER OLDU. DEVLETİMİZ KISA SÜREDE YARALARI SARMAYA BAŞLADI. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ. HİÇBİR VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ. BENZER AFETLERİN TEKRAR ETMEMESİ İÇİN DE BÖLGEDEKİ DERELERİN ISLAHI DA DAHİL OLMAK ÜZERE GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ. 

BURSA-Yıldırım’da, geçtiğimiz hafta cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların ardından su taşkınları ve sel meydan gelmişti. Değirmenönü, Hamamlıkızık ve Cumalıkızık mahallelerini etkileyen selin yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde harekete geçen Yıldırım Belediyesi; su basan evlerin temizliğini saatler içinde tamamlarken, kapanan yoları da aynı gün açtı. Sel haberini alır almaz afet bölgesine giderek inceleme yapan ve çalışmaları denetleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, selden zarar gören vatandaşların mağdur edilmeyeceğini belirtti. Selin yaraları hızlı bir şekilde sarılırken,Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte Değirmenönü Mahallesi’nde inceleme yaptı. Bölgedeki çalışmaları yerinde gören Başkan Yılmaz ve beraberindekiler, selden etkilenen evlerde de inceleme yapıp, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEK.

Selden zarar gören vatandaşların mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak selin hemen ardından tüm imkânlarımızla sahaya indik. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekipleri ile birlikte hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Bugün de Vekilimizle beraber Değirmenönü Mahallemizdeyiz. Selden zarar gören evlerde inceleme yaptık, hemşehrilerimizin taleplerini dinledik. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Zararların karşılanması noktasında elimizden geleni yapacağız. Tabi iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Ani ve yoğun yağışların oluşturduğu taşkınların önlenmesi ile ilgili çalışma yapacağız. Benzer afetlerin tekrar etmemesi için de bölgedeki derelerin ıslahı da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alacağız” ifadelerini kullandı. 

DEVLETİMİZ BURADADIR. Selden etkilenen tüm vatandaşlar geçmiş olsun dileklerini ileten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise; “Cumartesi günü sabaha karşı yağan şiddetli yağmur ne yazık ki su taşkınlarına sebep oldu. Yıldırım Belediyemiz başta olmak üzere Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, BUSKİ ekiplerimiz afet noktalarında seferber oldu. Devletimiz kısa sürede yaraları sarmaya başladı. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, selden çok kısa bir süre sonra tüm ekibiyle sahadaydı. Bugün yine burada, kimsenin mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyor. Devletimiz büyüktür ve buradadır. Ben tüm vatandaşlarımıza yeniden geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu. 

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YILDIRIMDA YARALAR SARILIYOR YILDIRIM BELEDİYESİNDE SEL SEFERBERLİĞİ
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