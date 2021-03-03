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YILDIRIM’DA KARİYER SOHBETLERİ BAŞLIYOR

YILDIRIM BELEDİYESİ, FARKLI BRANŞLARDA BAŞARILI OLMUŞ İSİMLERİ KARİYER SOHBETLERİ’ PROGRAMI İLE GENÇLERLE BULUŞTURUYOR.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:25
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YILDIRIM’DA KARİYER SOHBETLERİ BAŞLIYOR

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Eğitime verdiği destekle çocukların ve gençlerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, ‘Kariyer Sohbetleri’ programı ile öğrencilere doğru meslek seçimi yapmaları konusunda yol gösterecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında ve tercih dönemlerinde gerçekleştirdiği programlarla öğrencilere destek olan Yıldırım Belediyesi, bu defa da meslek seçimleri ile yarınlarına yön verecek gençlere sosyal medya üzerinden hayata geçireceği ‘Kariyer Sohbetleri’ programı ile yol göstermeye hazırlanıyor. Eğitimci-Yazar Dr. Faruk Öndağ’ın moderatörlüğünde 7 Mart’ta başlayacak online eğitim programı 8 hafta sürecek. Hukuk’ta Kariyer, Tıp ve Sağlık Alanında Kariyer, Kamu’da Kariyer, Akademi’de Kariyer, Özel Sektör’de Kariyer, Yurt Dışında Kariyer, Sosyal Bilimlerde Kariyer, Sanat Alanında Kariyer, Spor Alanında Kariyer ve Medyada Kariyer konularındaki ‘Kariyer Sohbetleri’ programında genç, dinamik ve mesleğini seven, farklı branşlarda başarılı olmuş isimler gençlerle buluşacak.

GELECEĞE YATIRIM

Yıldırım Belediyesi olarak her alanda vatandaşın yaşamına dokunduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz bizim göz bebeğimiz. Onların hayata daha iyi hazırlanmaları için önemli projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 7 Mart’ta sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştireceğimiz, farklı branşlarda başarılı olmuş isimleri ‘Kariyer Sohbetleri’ programı ile gençlerimizle buluşturarak öğrenci kardeşlerimize meslek seçimlerinde doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı olacağız. Öğrencilerimizi başarılı olacakları alana yönlendirerek ülkemizin parlak yarınlarına katkı sunmaya gayret ediyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin hedeflerine ve onların hayallerine kavuşmaları noktasında destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz diye konuştu.

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YILDIRIMDA KARİYER SOHBETLERİ BAŞLIYOR
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