YILDIRIM’DA GERÇEĞİNİ ARATMAYAN ARAMA-KURTARMA TATBİKATI..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Yıldırım Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve gönüllülerden oluşan Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibinin gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti. Mollaarap Mahallesi’ndeki toprak kayma riski yaşanan bölgede gerçekleştirilen tatbikatta 22 görevli personelden oluşan Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, senaryo gereği depremde yıkılan binada arama ve kurtarma işlemleri yaparak enkaz altında kalan yaralıları tespit ederek ulaşmaya çalıştı. Sismik dinleme cihazlarıyla enkaz altında canlı olup olmadığının tespitinin yapılması ile başlayan tatbikatta, kameralı görüntü alma, ardından da karotla beton kırılarak yaralıya ulaşıldıktan sonra sedyeye konulan yaralının ambulansa taşınma uygulaması yapıldı. Kısa sürede enkazdaki yaralılara ulaşarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Yıldırım Arama-Kurtarma (YAK) ekipleri, tatbikatın sonunda tam not aldı. Öte yandan AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi’nin, ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edilen 2021 yılında eğitimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

HER TÜRLÜ TEHLİKEYE HAZIRIZ. Belediye personelinin olası bir afet durumunda donanımlı bir şekilde olaya müdahale edebilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu nedenle eğitim çalışmalarına önem ve öncelik veriyoruz. Her türlü tehlike anında Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibimiz gerek personel gerekse ekipman olarak afetlere karşı 7/24 hazır durumda. Ekibimizin temel amacı doğal afetlerde ve kazalarda profesyonel bir yaklaşım ile kazazedelere en kısa sürede ulaşarak, emniyetli koşullara nakillerini yapmak. Doğal afetlerin önüne belki geçemeyiz. Ancak oluşacak tahribatı minimize edebiliriz. Tüm hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. İki adet tam teçhizatlı araçlarımızın içerisinde demir ve beton kesme-ayırma makineleri, 10 tondan fazla yük kaldıracak hava yastıkları, destek üniteleri ve su tahliye motorları bulunuyor. Bu sayede arama çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürüterek kazazedelere en kısa sürede ulaşma imkanına sahibiz” diye konuştu.