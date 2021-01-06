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Yıldırım'da atık yağlar suya dönüşecek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan su tasarrufu çağrısı

06 Ocak 2021 Çarşamba 11:25
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Yıldırım'da atık yağlar suya dönüşecek

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA-Yıldırım Belediyesi, Covid-19 salgını kadar dünyayı tehdit eden kuraklığa dikkat çekmek amacıyla çok önemli bir kampanya başlattı. Yıldırım Belediyesi, ‘2 Litre Atık Yağ Biriktirene 1 Damacana Su Hediye’ kampanyası ile atık yağları suya dönüştürecek bir kampanya hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın da büyük önem verdiği ve bizzat yönettiği Çevre ve Atık Yönetimi kapsamında yepyeni bir çalışma başlatan Yıldırım Belediyesi, sadece 1 litresi 1 milyon litre içme suyunu kirleten atık yağlardan 2 litre biriktiren hemşehrilerine  Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni markası Bursa Su’dan 1 damacana hediye edecek. İnsan hayatının vazgeçilmezi olan suyun doğru bir şekilde tüketilmesi ile geleceğe yönelik önemli bir adımın atılmış olacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tehlikeye dikkat çekerek vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu. Başkan Yılmaz, şunları söyledi.Türkiye’nin birçok bölgesi son yılların en kurak kış aylarını geçiriyor. Yağışların olmaması nedeniyle kentlere su sağlayan barajlarda doluluk oranları tehlikeli seviyeye düştü. Pandemi döneminde temizlik hassasiyeti nedeniyle artan su tüketimi de alarm zillerinin çalmasında önemli bir etken oldu. Susuzluk tehlikesine karşı en önemli silah ise tasarruf.

DÖKÜLEN ATIK YAĞLAR SULARI KİRLETİYOR

Bursa’nın mevcut suyunu muhafaza etmek için bazı tasarruf pratiklerine yönelmenin gelecek için büyük bir kazanç olacağını kaydeden Yılmaz, vatandaşı bu süreçte su tasarrufu konusunda hassas yaklaşmaya davet etti. Yılmaz, şöyle devam etti. Umudum odur ki, mevsimsel yağışlar bir an önce başlasın ve hemşehrilerimizle hiçbir sıkıntı yaşamadan süreci sağlıklı şekilde atlatalım. Sizden beklentimiz bu süreçte kullandığınız suya dikkat etmeniz. Bu bizim ve sevdiklerimizin geleceği için önemli. Yıldırım Belediyesi olarak “Atık Yağlarınız Suya Dönüşüyor” sloganıyla “2 Litre Atık Yağ Biriktirene 1 Damacana Su Hediye” projesi başlattık. Gelecek nesiller için suyu korumak misyonuyla yola çıktık. Lavabodan döktüğümüz her bir damla yağ ile Türkiye'nin geleceğinden çalıyoruz ve zaten sınırlı olan su kaynaklarımızı da kullanılamaz hale getiriyoruz. Yağları lavaboya dökmek yerine küçük bidonlarda biriktirebilirsek bütün işi çözebiliriz. Siz 2 litre atık yağı biriktirin biz gelip alalım. Sularımızı zehirlemeyelim, geleceğimizi birlikte kurtaralım. Yalnızca biz değil tüm insanlık kazansın.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldırımda Atık Yağlar Suya Dönüşecek
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