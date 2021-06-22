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"Yeşilçevre Bursa'nın Gurur Kaynağı"

YEŞİLÇEVRE, BURSA’NIN GURUR KAYNAĞI, YEŞİL ÇEVRE, BURSA’NIN KALKINMASINDA ANAHTAR.

22 Haziran 2021 Salı 12:12
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"Yeşilçevre Bursa'nın Gurur Kaynağı"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye’de alanında model projelerden birisi olan ve kurulduğu günden bu yana daha yeşil daha temiz bir Bursa için çalışan S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi 23 yılı geride bıraktı. S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi, Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Tesisin kuruluşunun 23. yıl dönümünün pasta kesilerek kutlandığı toplantıya toplantıya Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür Mehmet Aydın katıldı. Hâlihazırda yürütülen çalışmalar ve projelerin masaya yatırıldığı toplantıda Yeşil Çevre’nin kente sağladığı katkıların artırılması yönünde kararlar alındı.

CANBOLAT: GURUR DUYUYORUZ. Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki toplantıda gündem maddelerinin okunmasının ardından Yönetim Kurulu’na tesisle ilgili mevcut çalışmalar ve planlanan projeler ile ilgili bilgiler verildi. Daha temiz bir gelecek ve daha temiz bir Bursa için Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nin çok önemli faydalar sağladığını belirten Vali Yakup Canbolat, “Bursa, Türkiye'de üretimin merkezi olan şehirlerden biri. Üretirken çevreyi korumak adına Türkiye'ye ve dünyaya örnek bir şekilde hizmet veren bu tesis, Bursa Ovası'nın ve bölgenin korunması adına çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Gelecek nesillere üretirken çevreyi koruyan bir Bursa bırakmak için çalışmalar yürütüyoruz. Tesisimiz, pandemide 7/24 esaslı olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bu çalışmaların hem çevreye, hem de ekonomik kalkınmaya çok olumlu yansımalarını görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Tamamlanan projelerimiz ile çevremize sağladığımız faydalardan ötürü gurur duyuyoruz dedi.

BURKAY: KALKINMADA STRATEJİK KONUMDA.. Pandemi ile birlikte sürdürülebilir kalkınmada çevreyi korumanın daha kilit bir rol oynadığını kaydeden Yeşil Çevre Arıtma Tesis Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yeşil kimliği ile her zaman ön planda olan Bursa, sanayideki gelişimin yanı sıra kalkınma hamleleri açısından da stratejik bir konumda bulunuyor. Bu gerçek ışığında temiz üretim, temiz gelecek anlayışı ile Bursa’nın geleceğe damgasını vuracağına inanıyoruz. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi de bu vizyonun en önemli ayaklarından birisidir. Bursa’nın doğusundaki 3 ana sanayi bölgesi ile birlikte bu bölgedeki konutların endüstriyel ve evsel atıklarının arıtıldığı tesis, tam 23 yıldır Bursa Ovası'nın korunması adına üstlendiği önemli misyonu başarı ile sürdürecektir diye konuştu. Toplantının sonunda Genel Müdür Mehmet Aydın, İbrahim Burkay’a Dünya Çevre Koruma Haftası anısına çiçek ve Kooperatif bahçesinde kendi adına diktiği ağaç için hatıra plaketi takdim etti.

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