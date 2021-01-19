YEŞİL ÇEVRE’DE ‘SIFIR ATIK’ GURURU

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Yeşil Çevre, Türkiye’nin en üretken şehirlerinden olan Bursa’nın dünyaca ünlü ovası ve su kaynaklarını korumak için örnek çalışmalarına devam ediyor. Gerekli çalışma ve başvuru süreçlerini tamamlayan Yeşil Çevre Yönetimi, ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ kurulmasına olanak veren ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi, Bursa Ovası ve kentin en önemli zenginliklerinden olan su kaynaklarının korunması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarını belgelerle taçlandıran Yeşil Çevre, yönetmelik kapsamında hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre, insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurulumuna imkân veren ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.

AVRUPA STANDARTLARINDA HİZMET

Yeşil Çevre, hizmet verdiği şehrin doğu bölgesindeki sanayi kuruluşları ve hanelerden kaynaklanan atık suların yönetmeliklere tam uyumlu şekilde arıtılmasıyla birlikte arıtma sonunda ortaya çıkan katı, sıvı atıkların ve diğer katı atıkların bertarafına izin veren prosedürleri tamamladı ve gerekli yetki belgesini de aldı. Üreterek büyüyen Bursa’nın tabi kaynaklarını korumak için tesislerinin 7/24 çalıştığını belirten Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, yeni yılda da yeni proje ve yatırımlarla Bursa’nın yeşil geleceğine katkı sunmak için çalışacaklarını belirtti. Mehmet Aydın, “Arıtma tesisimizde Avrupa standartlarında hizmet veriyoruz. Birbirine yakın, dağınık haldeki organize sanayi bölgelerimiz ile yerleşim alanlarına verdiğimiz hizmetle emsal teşkil ediyoruz. Hiçbir kamu desteği olmadan ortaklarının kendi imkânlarıyla yaptığı bir ortak arıtma tesisi yönüyle ülkede tekiz. Amacımız su varlıklarımızı korumak ve yer altı su kaynaklarımızı geleceğe taşımaktır. Ayrıca çevre otoriteleriyle, bakanlıklar ve il müdürlükleri tarafından kolay denetlenebilir olmamızla da örnek teşkil ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE TEK

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nin günlük 95 bin metreküp suyu arıtarak doğaya geri kazandırdığını vurgulayan Mehmet Aydın, Türkiye’deki en ucuz bedelle arıtma hizmeti veren tesis olduklarını belirterek hedeflerini şu sözlerle anlattı: “Yeşil Çevre Arıtma Tesisi olarak amacımıza ulaştık ancak kapasitemizi arttırabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizdeki sanayi kuruluşları ve hizmet alanımızdaki hanelerin atık sularını çevreye geri kazandırıyoruz. Şu anda Türkiye’nin en ucuz arıtma hizmetini verirken geleceğe yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kapasitemizi 150 bin metreküplük suyu arıtabilecek hale getirmeyi hedefliyoruz. Günlük 50 bin metreküp suyu ileri derecede arıtarak ortaklarımızın kullanımına sunmak istiyoruz. Bu sayede 50 bin metreküp su yer altından daha az çekilecek. Şehrimizin yeraltı suyu zenginleşecek. Yeşil çevre kuruluş ve işleyiş itibariyle örnek bir proje. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız, Yeşil Çevre modelinin ülkemizin farklı bölgelerinde kurulmasıyla alakalı çalışmalar yapıyor. Bizler de bu örnek tesisi büyütmek ve geliştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.