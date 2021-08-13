YENİ FAKÜLTE İSLAM BEBEĞE UMUT OLDU

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde geçen yıl kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, kısa sürede önemli gelişmeler sağlarken, daha önce başka illere gönderilen komplikasyonlu hastaların tedavisi de Bursa’da yapılmaya başlandı. Çift taraflı dudak damak yarığı ile doğan kız bebek İslam, 10 haftalık bir tedavi sürecinin ardından cerrahi müdahaleye hazır hale gelecek. Minik İslam’a yapılacak cerrahi müdahale ile dudakları ile damağı birleştirilecek.

Bursa uzun yıllar mücadelenin ardından geçen yıl Diş Hekimliği Fakültesi’ne kavuşmuştu. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Bakanlığı ve Bursa Uludağ Üniversitesi arasında yapılan protokolle Diş Hekimliği Fakültesi’nin klinik ihtiyaçları ile öğrencilerin klinik eğitimleri burada sağlanıyor.

BURSA’DA İLK DEFA YAPILDI…

Henüz ikinci yılında olan Diş Hekimliği Fakültesi’nin klinik hizmetleri sağladığı Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Bursa’da ilk defa doğuştan çift taraflı dudak damak yarığı ile doğan kız bebeğe müdahale edildi. Bursa’da ilk kez böyle bir uygulamayı gerçekleştiren Bursa Uludağ Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr Bülent Baydaş, 9 Haziran 2021 tarihinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen İslam bebekle ilgili Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle temasa geçilerek yapılabileceklerin sorulduğunu söyledi. Sonrasında hemen harekete geçildiğini dile getiren Baydaş, “Anneden gelen östrojen hormonu seviyesi doğumdan sonra ilk 40 gün içinde en yüksek seviyededir. Bu nedenle bu tür anomaliye sahip çocuklarda vakit geçirmeden müdahale edilmesi son derece önemlidir. 6 haftadan sonra yapılan müdahalelerin başarı oranı daha düşüktür. Bu nedenle, 11 Haziran 2021 tarihinde çocuk yoğun bakımında İslam bebeğin ağız ölçüsü alınıp Nazo-alveoler şekillendirme aygıtı uygulanmasına karar verildi. Aygıt iç kısmı yumuşak dışı akrilik dual plaktan hazırlanmış, yumuşak akrilik ve tel ilaveler yapılarak burun basıklığının düzeltimi ve alveoler şekillendirmeye başlandı. Pre-maksillanın yerine ve orta hatta alınması işlemi için haftalık kontrollerde yumuşak akrilikten destek eklemeler yapıldı. Burnun kıkırdağının yükseltilmesi için de benzer uygulamaya devam edildi. Bu işlemler yaklaşık 10 hafta kadar devam edecek. İslam bebek için bu tedavi sonrasında gerekli kiloya ulaşınca, alveol, dudak ve burnun düzgün bir şekilde hizaya getirildiği için, dudak operasyonu daha başarılı bir şekilde yapılabilecek. Cerrahi öncesi NAM tedavisi yarık hatlarının küçültülmesi sayesinde yapılacak olan ilk dudak birleştirme operasyonunda, dudak segmentlerinin zahmetsizce primer olarak kapatılmasına imkân tanımaktadır. Alveolerin şekillendirilmesi sonucu ileride dişlerin sürme problemleri de azalacak, ileride yapılacak ortodontik tedavi süresini de olumlu yönde etkileyecektir. Erken dönem müdahalelerle dudak damak yarıklı hastaların konuşma fonksiyonunu da olumlu yönde etkileyebileceği bildirildi dedi.

DAHA ÖNCE BAŞKA İLLERE SEVK EDİLİYORDU.

Bu tür tedavi ve operasyonların gerek teknik gerek tıbbi cihaz ve gerekse akademik tecrübeye ihtiyaç duyulması nedeniyle önceki yıllarda Bursa’da yapılamıyordu. Bu tür hastalar başka illere sevk ediliyordu. Diş Hekimliği Fakültesi’nin Bursa’ya kazandırılmasının ardından bu şekilde komplikasyonlu vakalar, komplike vakaların tedavi süreci Bursa’da sağlanacak.

BUÜ DİŞ HEKİMLİĞİ’NDEN ÖNEMLİ BAŞARI..

Kuruluşunun üzerinden henüz iki yıl geçmesine rağmen yüzde 1’lik dilimden öğrenci alan BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi, geçen yıl 60 öğrenci ile eğitime başladı. Bu yıl 70 kontenjanı olan fakülte, derece kontenjanı ve yabancı öğrenci kontenjanıyla birlikte bu yıl 80 yeni öğrenci kabul etmesi bekleniyor. Fakülteyi tercih eden öğrencilerin yarısını Bursalı öğrenciler teşkil ediyor. Yani başarılı öğrenciler dışarı illere gitmek yerine Bursa’yı tercih ederken, tam donanımlı bir Diş Hekimliği Fakültesi binası için de Görükle Kampusu’nda çalışmalar devam ediyor. Fakülte temelinin bu yıl atılması beklenirken, BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam, diş hekimliğiyle ilgili bazı ekipman ve cihazların Bursa’da imal edilerek yurtdışından ithalinin önüne geçilmesi için de önemli bir arge çalışmasını yürütüyor.