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Yaylalara yaklaşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesindeki yaylalarda oluşan obruklar yöre halkını tedirgin ediyor. Son 1 ay içerisinde Reşadiye Mahallesi'nde 2 yeni obruk oluştuğunu söyleyen çiftçi Murat Acar (64), "Çok tedirgin oluyoruz. Her an ayağımızın altı çökecekmiş gibi hissediyoruz" dedi.

19 Kasım 2020 Perşembe 15:12
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Yaylalara yaklaşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor

KONYA - Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Acarlar Yaylası'nda ise son 1 ayda 15 metre derinliğinde iki obruk oluştu. Yaylada tarım ve hayvancılıkla uğraşan Murat Acar, oluşan obruklar nedeniyle korku içinde yaşadıklarını belirterek, "Obruk problemini sürekli yaşıyoruz. Bu bölgede 10-15 adet irili ufaklı obruk var. Ne zaman ne şekilde olacağını da bilemiyoruz. Kardeşimin çardağının altında göçme yaptı. İçerisinde hayvanlar da vardı. Çardağın ucunda oluştuğu için hayvanlara bir şey olmadı. Çok tedirgin oluyoruz tabi. Her an ayağımızın altı çökecekmiş gibi hissediyoruz. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Buraya biçerciler bile gelmek istemiyor, korkuyorlar. Obruklardan dolayı tarımla da uğraşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Altımızda ne olduğunu bilemiyoruz, korkuyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yaylalara Yaklaşan ObruklarÇiftçiler
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