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Yayaya öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı

ANTALYA'da, yapılan yol uygulamasında yaya geçidini kullananlara öncelik vermeyen ve hareket halindeyken cep telefonuyla görüşen sürücülere ceza yağdı. 1 saatlik uygulamanın ilk 10 dakikasında, 9 sürücüye toplam 4 bin 452 TL idari para cezası kesildi.

09 Ekim 2020 Cuma 09:15
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Yayaya öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı

'Yaya öncelikli kent' profili çizen Antalya'daki şehir içi yollarda, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü bulunuyor. Sürücüler yaya geçidine adım atan tüm yayalara geçiş üstünlüğü hakkını vermek zorundayken, kent içinde zaman zaman yapılan denetimlerle bu kuralın uygulanıp uygulanmadığı tespit ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı zaman dilimlerinde denetim yaparak, kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uyguluyor. Yaya geçidine sivil memur yerleştirilip yayaya geçiş hakkı tanımayan tüm sürücüler yaka kamerası ile kayıt altına alınarak 100 metre ilerideki uygulama noktasına bildiriliyor. Kurala uymayan sürücülere 598 TL para cezası uygulanıyor.

Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada, sürücülere ceza yağdı. 1 saatlik uygulamanın ilk 10 dakikasında 9 sürücüye idari para cezası verildi. Ortalama dakikada bir sürücüye ceza yazılan uygulamada, 6 sürücüye yayaya geçiş üstünlüğü kuralına uymaması, 3 sürücüye ise hareket halindeyken cep telefonuyla konuşma nedeniyle işlem yapıldı. 10 dakikalık uygulamada toplamda 4 bin 452 TL'lik idari para cezası düzenlendi.

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Doğan, trafikte yaya geçitlerinde önceliğin yayanın olduğunu söyledi. Antalya'da trafik yoğunluğunun çok fazla olduğunu, 1 milyon 200 bin aracın kentte trafiğe kayıtlı olduğunu anlatan Doğan, "Yayalarımız da bu yolları kullanma hakkına sahip. Sürücülerimizden anlayış bekliyoruz. Genelde uyarma yolunu seçiyoruz ama ihlal edenlere de cezai işlem uygulanıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrafikYayaAraçPolisCeza
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