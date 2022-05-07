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'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulamasında vatandaşlar bilgilendirildi

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kara yolu trafik haftası etkinlikleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ uygulamasıyla jandarma ile polis, sürücü ve yayaları bilgilendirdi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:53
'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulamasında vatandaşlar bilgilendirildi

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine '7-13 Mayıs Trafik Haftası' ile ilgili genelge gönderildi. Bu kapsamda Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Tunceli’de polis ve jandarma ekiplerince işlek cadde ile sokaklarda yaya ve sürücüler bilgilendirildi. 

Diyarbakır'da Kara yolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ uygulamasında sürücü ve yayalara bilgi verildi. Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla uygulama yapıldı. Uygulamaya katılan Vali yardımcısı Ömer Coşkun, sürücüleri ve vatandaşları bilgilendirerek, broşür dağıttı.

Bingöl’de de İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Genç Caddesi saat kulesi önünde uygulama yapıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan stantlarda vatandaşlar bilgilendirilirken, çocuklara da trafik konulu çeşitli kitaplar dağıtıldı. Vali yardımcısı Fatih Kaya, yaya geçidinde çocukları ve sürücüleri bilgilendirdi.

Mardin’in Derik ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tebebağ Mahallesi’nde uygulama gerçekleştirildi. İlçenin en işlek caddesinde öğrencilerle trafik uygulaması yapılırken yaya geçişi hakkında sürücülere de bilgi verildi. Uygulamaya Emniyet Müdürü Hasan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mert Özbilek, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

HAVADAN HEM KARADAN BİLGİLENDİRME

Tunceli’de hem havadan hem de karadan denetleme gerçekleştirildi. Denetimlerde yayaların ve sürücülerin kurallara uyduğu görüldü. Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı’ndaki uygulamaya Vali Mehmet Ali Özkan, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan katılarak, yayalara broşür dağıttı ve yaya geçitlerinde önceliğin her zaman yayalara ait olduğunu hatırlattı. Kurallara uyan yaya ve sürücülere de hediyeler verildi. Helikopterle havadan yapılan denetimler ise şehir merkezi, Tunceli- Elazığ, Erzincan ve Ovacık kara yolu ile Pertek-Elazığ Feribot İskelesi’nde gerçekleşti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yayalar için 5 Adımda Güvenli TrafikIçişleri Bakanlığı
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