Yasağa rağmen kurallar hiçe sayıldı...

ADANA'DA VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞA RAĞMEN MASKE TAKILMIYOR



Yurt genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Adana kent merkezinde bu kuralın hiçe sayıldığı görüldü. Vatandaşların yoğun olduğu semt pazarı tezgahtarında maskesiz satış yapıldığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre yurt genelinde umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Buna rağmen kamuya açık alanlarda Adanalıların çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kurallara uymayan vatandaşların çoğunun, maskelerini çenelerinin altına ve koluna takması kameralara yansıdı. Maske takmadan gezen bir vatandaş ise nefes darlığı çektiğini ve kentin çok sıcak olmasından dolayı takamadığını ileri sürdü. Sokaklarda maskesini çenesine takıp gezenlerden bir diğeri de 'Neden maske takmadınız?' sorusuna ‘Dua et kafama takmamışım’ cevabını verdi. Haftalık alışverişin yapıldığı semt pazarında ise tezgahlardaki satıcıların maske takmadan müşterilerle ilgilendiği görüldü. Maske takmadan mısır satışı yapan bir tezgahtar ise kulaklarında ağrı yaptığı için maskeyi takamadığını söyledi. Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)





DİYARBAKIR'DA YASAĞA RAĞMEN MASKE TAKILMIYOR

Diyarbakır'da, son günlerde koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen kent genelinde maske takanların sayısı az.

İçişleri Bakanlığı'nca, 8 Eylül'de 81 il valiliğine gönderilen genelgede mesken dışında her yerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulama sürerken, Diyarbakır'da son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen bu yasağı ihlal edenler oldu. Kentin en işlek caddeleri arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde de yürüyenlerin arasında maskesiz çok sayıda kişi görüldü. Maskeleri kollarına veya çene altlarına takarak gezenler ise kameraları görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı.

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR'

Yaşar Kemal Caddesi'ndeki esnaf Adem Pusat, maske kuralının dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, 4 gün önce amcasını koronavirüsten kaybettiğini söyledi. Pusat, "Şu an bir amcam da yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İnsanlarımız bu işi ciddiye almıyor. Bu, ciddi bir durumdur ve sorumluluk almak lazım. Maske ve sosyal mesafeye çok önem verilmesi gerekiyor" dedi.

'MASKEYİ AİLEMİZ İÇİN DE KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Maske kuralı ihlalinin çok yanlış bir davranış olduğunu ve insan sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çeken Pusat, "Türkiye'de ve dünyada insan kaybı yaşıyoruz. İnsanlardan tek ricam maskeyi lütfen takalım. Bunu kendi şahsımız için olmazsa bile ailemiz ve çocuklarımız için kullanmak zorundayız. İnsan sağlığı dünyadaki en önemli şeylerden biridir. Bundan 3 gün önce çok değerli aile büyüğümüzü kaybettik. Şu an da ise biri de yoğun bakımda" diye konuştu.

Öte yandan, trafik ekipleri de kent genelindeki denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, yaya ve motorize olarak yoğunluğun olduğu duraklar ile taksi, minibüs ve otobüslerde maske kuralları ile alınan tedbirleri kontrol etti. Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)