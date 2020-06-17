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Yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyette

İZMİR'de, 1970 yılından beri hizmet veren ve kentin kültürel simgesi haline gelen Karaca Sineması işletmecileri, son günlerde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen devam kararı aldı. Karar, sinemaseverler tarafından sevinçle karşılanırken, işletmeci Serdar Arslan, "Karaca Otel ile konuşup, anlaştık. 1 Temmuz'dan itibaren devam edeceğiz" dedi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:32
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Yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyette

İzmir'de, 1970'ten beri hizmet veren, oynattığı ödüllü festival filmleriyle bağımsız sinema takipçilerinin uğrak mekanı olan Karaca Sineması, yaklaşık 100 gündür kapalıydı. Kentin kültürel simgelerinden biri haline gelen sinemanın işletmecisi Serdar Arslan'ın, ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini belirtip, işletmecilikten çekildiğini açıklamasının ardından, sinemaseverler sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi. Arslan, yarım asırdır faaliyette olan sinemanın kapanmaması için, mülk sahibi olan Karaca Otel yönetimiyle konuşup, anlaştıklarını belirterek, "Burayı, 2016'dan beri ben işletmekteyim. Son dönemlerde, koronavirüs nedeniyle bizim için sıkıntılı bir süreç geçti. Yaklaşık 100 gündür kapalıydık ve hiçbir gelirimiz olmadı. Bazı yatırımlarımız olacaktı ve bunun için de bir finansa ihtiyacımız vardı. Koltuklarımızı yenileyecektik, cihazları bakıma alacaktık ve pandemi süreci nedeniyle bazı önlemler alacaktık. Neyse ki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de konuya müdahil olmasıyla, Karaca Otel yönetimiyle konuşup, anlaştık ve devam kararı aldık. 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

'FİLMİN SONU MUTLU BİTTİ'

Arslan, kapısı sokağa açılan sinemaların artık çok kalmadığını belirterek, "İstanbul'da Beyoğlu ve Kadıköy sinemaları var, İzmir'de de Karaca Sineması var. İnsanlar, AVM'lerden farklı olarak, bağımsız sinemaları, festival ödüllü filmleri gösterdiğimiz için bizlere sahip çıktılar, desteklerini esirgemediler ve filmin sonu mutlu bitti. Bundan sonra virüs nedeniyle bazı önlemler alarak yolumuza devam edeceğiz. Seans sayılarında azalma olacak. 70 kişilik salonların yüzde 30'unu, sosyal mesafe kurallarına göre kullanacağız. İlk dönemler sıkıntılı geçecek ama biz yine ayakta durmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'SIKINTILAR AŞILDI'

Karaca Otel Yönetim Kurulu Üyesi Seda Kaya ise, sinemanın otel bünyesinde faaliyet gösteren bir işletme olduğunu belirterek, "İlk dönemlerden bu zamana kadar birçok farklı işletmecilerle çalışıldı. Otel, genellikle kendi işine odaklandı ve sinemanın işleyişine çok da müdahil olmadı. Hatta ilk açıldığı dönemde, sinema 20 yıl kadar Amerikalılar tarafından işletildi. Daha sonra Amerikan müfrezesinin kapanmasının ardından değişik sinema işletmecileriyle çalıştık. Son geldiğimiz noktada, sinema sektörüne çok fazla yerli filmin hakim olması, semt sinemalarının kalmaması, sanat filmlerine yer verilmemesi ve bütün sinemaların AVM'lerde olması sebebiyle burayı son 5-6 senedir tamamen sanat filmleri ve bağımsız filmlere yönelik olarak konumlandırdık. Son dönemlerde, her ne kadar biz pandemi süresince işletme sahibinden kira talep etmesek ve her türlü fedakarlığı yapsak da, işletmecimiz bir sıkıntıya düştü. Neyse ki bu sıkıntılar aşıldı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karaca Sinemasıİzmir
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