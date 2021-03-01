Yarım asırdır radyo ve televizyonlara hayat veriyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Yaşayan İznik Hazineleri” belgeselleri kapsamında Radyo ve Televizyon Ustası Ekrem Sevim’in hayatı ve zanaatı ele alındı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin Yaşayan İznik Hazineleri projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Radyo ve Televizyon Ustası Ekrem Sevim (69) icra ettiği zanaatı ile 1966 yılından buyana 55 yıldır mesleğini aşkla devam ettiriyor.

1952 yılında İznik’in Ömerli Mahallesi’nde dünyaya gelen Ekrem Sevim konuşmasında Çocuk yaşlarda çırak olarak başladım bu mesleğe. Bizim başladığımız yıllarda radyolar ile icra ediyorduk mesleğimizi. Televizyon ilk çıktığında kurslara giderek eğitim aldık dedi.

YAPTIĞIN İŞTE BAŞARININ SIRRI DOSDOĞRU OLMAKTIR.

Radyo ve Televizyon ustalığının tarihsel gelişimini anlatan Ekrem Sevim “1966 yılında ilk bu mesleğe başladığımda radyolar ile başladık. Ben o zamanlar çıraklık yapıyordum. Türkiye’de ilk televizyon yayını 1968 de TRT ile başlamıştı. Televizyon yayınları başladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi de televizyon yayınları yapıyordu. Ben de o tarihlerde İstanbul da kursa gidiyordum. Zamanla radyo, tüplü televizyonlar, plazma ve Lcd ekranlar olarak gelişti sektör. Tüplü televizyonların tamirinde her noktasına müdahale ederek tamirini yapıyor ve değişiklik yapabiliyorduk. Fakat bu gün gelişen ve değişen teknolojiye yetişmek zor. Yeni televizyonlarda çok fazla müdahale edemiyorsunuz. Ben 55 yıllık meslek hayatımda hiçbir müşterimin işini görmeden kapıdan çevirmedim. Bizler her işimizde dosdoğru olmayı şiar edindik.Yaptığın işte başarının sırrı dosdoğru olmaktır.Boş zamanlarımda doğa yürüyüşü, fotoğraf çekme ve resim yapmayı çok seviyorum.Özellikle İznik’in günbatımına hayranım.Esnaf ve zanaatkarlar olarak böyle güzel bir çalışma ile bizlere bu imkanı veren Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta’ya teşekkür ediyorum dedi.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği Yaşayan İznik Hazineleri belgesellerinin ilki 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik’e bağlı İnikli Mahallesi’nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları ile dördüncü belgesel 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş (76) ile beşinci belgesel 63 yıldır terzilik sanatını icra eden İsmet Acar (75) altıncı belgesel İznik’e bağlı Tacir Mahallesi’nde 50 yıldır Sıcak Demir Ustalığı yapan Necip Saraç (62) ile yedinci belgesel 55 yıldır Yorgan Ustalığı yapan Ali Topkara (68) ile yapılırken sekizinci belgesel ise yine 55 yıldır Radyo ve Televizyon Ustalığı yapan Ekrem Sevim ile gerçekleştirildi.