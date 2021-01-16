Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 2
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1524
ALTIN
438.496
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1366
EURO
9.0064
12 sözleşmeli personel alınacak
12 sözleşmeli personel alınacak
SGK’dan gayrimenkul satışları
SGK’dan gayrimenkul satışları
Jeotermal saha kiralanacak
Jeotermal saha kiralanacak
77 sözleşmeli personel alınacak
77 sözleşmeli personel alınacak
Belediyeden kiralık daireler
3 yıllığına kiralık daireler
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yapımı 5 saat süren Kula ekmeğine talep arttı

MANİSA'nın Kula ilçesinde kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğiyle yapımı 5 saat süren, 15 güne kadar da dayanabilen asırlık ekşi mayalı ekmek, yoğun talep görüyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi birçok ile gönderilen ekmek, günlük olarak satışa sunuluyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 10:18
7 Okunma
Yapımı 5 saat süren Kula ekmeğine talep arttı

Kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğiyle Türkiye'deki ekşi mayalı ev ekmekleri arasında öne çıkan ‘Kula ekmeği’ne her geçen gün talep artıyor. Günlük yaklaşık 15 bin ekmek üretiminin yapıldığı ilçeden, İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya başta olmak üzere birçok büyükşehire, ekmek taze olarak gönderiliyor. Türkiye genelinde artan talebe yetişilemezken, 1,5 kilo ağırlığındaki lezzetin Kula'da 6 liradan, büyük kentlerde ise 12 liradan satıldığı belirtildi. Hamurun mayalanmasından, pişirilmesine yapım aşaması 5 saat süren ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen ekmek, 15 gün bayatlamadan tüketilebiliyor.

Ekmek mayasının kendisine atalarından kaldığını dile getiren fırın işletmecisi Behçet Gökdere, "15 senedir bu işi yapıyorum. Ekşi mayalı ekmeğimizin özelliği, kullandığımız mayanın asırlık olmasıdır. Günlük üretim kapasitemiz bin 500 tane, bazı günler 2 bine çıktığı da oluyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi büyükşehirlere de gönderiyoruz. Her geçen gün artan talebe yetişemiyoruz. Ekmeğimiz yaklaşık 15 güne kadar dayanabilen uzun ömürlü bir ekmektir. Ekmeğimizin içerisinde kesinlikle hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Doğal ve organiktir. Ekmekte kullandığımız maya atalarımızdan kaldı. Biz bu mayayı her gün çoğaltıyoruz. Bugün yaptığımız mayayı ertesi gün kullanıyoruz. Bu ekmeğin püf noktası da bu" diye konuştu.

Kula ekmeği dışında ekmek yemediklerini dile getiren vatandaşlardan İsmail Sevimli, "Ekmeğimiz, Kula'mıza özgü, çok güzel ve lezzetli. Ekşi mayalı olduğu için ekşime ve bozulma yapmayarak, evlerimizde bir hafta kadar dayanıyor. Ailece ağız tadıyla yiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaKulaEkmekKula Ekmeği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamsi avcılığında kısmi durdurma kararı 28 Ocak'a uzatıldı
Hamsi avcılığında kısmi durdurma kararı 28 Ocak'a uzatıldı
'Kahverengi kokarca' böceğini, 'samuray arı' yok edecek
'Kahverengi kokarca' böceğini, 'samuray arı' yok edecek
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Fıstık fiyatları yüzde 200 artabilir
Fıstık fiyatları yüzde 200 artabilir
Bu zeytinler sofralara, yuvarlanarak geliyor
Bu zeytinler sofralara, yuvarlanarak geliyor
Kadınların el emeği ürünleri, Hanımeli Çarşısı'nda değer buluyor
Kadınların el emeği ürünleri, Hanımeli Çarşısı'nda değer buluyor
Kısıtlamada dışarı çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti 
Kısıtlamada dışarı çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti 
'Yılın Kadın Projesi' İspir Kadın Kooperatifi, restoran da açıyor
'Yılın Kadın Projesi' İspir Kadın Kooperatifi, restoran da açıyor
Van'da baraj gölü dondu
Van'da baraj gölü dondu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma