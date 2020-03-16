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Yangını anında söndüren sticker ve cordlar

ANTALYA'daki Enerji Verimliliği ve Dönüşüm Fuarı'nda tanıtılan, yerli üretim, mikro yangın söndürücü sticker ve cordlar, elektrik paneli ya da prizlerde, yangın sırasında çıkardığı nano kapsüller sayesinde oksijen miktarını yok edip alevleri anında söndürüyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 08:51
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Yangını anında söndüren sticker ve cordlar

Enerji sektörü temsilcileri, Antalya'da düzenlenen Enerji Verimliliği ve Dönüşüm Fuarı'nda (ENEREX) bir araya geldi. Fuarda yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yapan firmalar, stantlarda yerlerini aldı. Etkinlikte en çok dikkat çeken ürün ise bir markanın yangını önlemek için ürettiği sticker ve cordlar oldu. Kapalı bir elektrik paneline yerleştirilen stickerlar yangını hissedip çıkardığı nano kapsüller sayesinde ortamdaki oksijen miktarını yok ediyor. Bu sayede priz, elektrik panoları gibi mikro alanlarda yangın anında sönüyor.

'120 DERECEDE NANO KAPSÜLLER AKTİF HALE GELİYOR'

Mikro yangın söndürücü ürünler hakkında detaylı bilgi veren firmanın CEO'su Ali Gökçelik, dünyada yeni geliştirilen nano teknolojiyle üretilen bu ürünün, yerli üretim olduğunu söyledi. Yangını önlemek için ürünlerini her geçen gün yenilediklerini anlatan Gökçelik, "Küçük kapalı hacimlerde dedektör, tesisat, kablo bakım gerektirmeyen yangını hissedip söndüren küçük ürünler geliştirdik. Biri bant sticker şeklinde ve cord da kablo şeklinde. Elektrik prizlerinin içine bantlarımızı yapıştırıyoruz. Prizin içinde çıkan yangın durumunda bant içindeki nano kapsüller gaz fazına geçerek içeriyi oksijensiz bırakıyor. Bu sayede yangını hemen söndürüyor. Eğer hacmimiz biraz daha büyürse, örneğin sigorta kutusunun üst tarafına daha geniş bir sticker yapıştırıyoruz. Kapağı kapalı vaziyette kalacak şekilde olması gerekiyor. Isı yükselmesiyle 120 derece civarında içindeki nano kapsüller aktif hale geçerek içeriyi oksijensiz bırakıyor. Çevre duyarlığı olan bir ürün" diye konuştu.

'YANGIN SIRASINDA CORDLAR KENDİNİ İMHA EDİP, GAZI SALIYOR'

Elektrik panolarının daha da büyümesi halinde sticklerların yetersiz kaldığını, bunun için cordların kullanıldığını belirten Ali Gökçelik, "Elektrik panellerine 'S' şeklinde yerleştirerek içeriyi basit bir şekilde sarıp kapatıyoruz. Yine kapalı ortamda eğer içeride bir yangın çıkarsa cord alevi gördüğünde kendisini imha ediyor. Cord içindeki gaz dışarı salınarak ortamdaki oksijen oranını düşürüyor ve anında yangını söndürüyor" dedi

YERLİ ÜRETİM, BİR İLKE İMZA ATTI

Dünyada ilk olan bu ürünlerin Türkiye'de üretildiğini vurgulayan Ali Gökçelik, "Şu ana kadar küçük hacimli panolarda yangın söndürme imkanı yokken, yeni bir ürünü dünyaya sunduk. Ayrıca daha büyük panolarda da aktif olabilecek bir ürün. Basınçlı tüp, dedektör veya elektrik mekanik tesisatı gerektirmiyor. Bakıma ihtiyacı olmadan tamamen otonom çalışan yangını kendi hissedip söndürüyor" diye konuştu.

'ATMOSFERDE YOK OLAN TEK ÜRÜN'

Ali Gökçelik, amaçlarının yerli üretim olan bu ürünlerini tüm dünyaya duyurmak olduğunu aktardı. 100 ülkede patent aldıklarını anlatan Gökçelik, ürünlerin küresel tüm belgelere sahip olduğunu, çevre ve insan dostu olduğunu belirtti. Ali Gökçelik, "Atmosferde 4.5 gün içinde yok olan tek üründür. Diğer kullanılan gazlar uzun süre atmosferde kalıyor. Ozon tabakasına negatif etkileri vardır. Bu üründe bu oran çok düşük" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YangınStickerCordEnerji
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