Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan 5 kişiyi...
Vali, dışarıda gezenleri tek tek uyardı
Vali, dışarıda gezenleri tek tek...
'Yasak gelmeseydi vaka sayıları artabilirdi'
'Yasak gelmeseydi vaka sayıları artabilirdi'
Petrol 35 doların altına geriledi
Petrol 35 doların altına geriledi
Altun: Minarelerden şarkı çalınması kabul edilemez
Altun: Minarelerden şarkı çalınması kabul...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

22 Mayıs 2020 Cuma 10:03
0 Okunma
Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Gazenfer Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kaplayan evde yaşayan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi terasa çıktı. İhbar üzerine Darıca ve Gebze’den gelen itfaiye ekipleri, terasta mahsur kalan 5 kişiyi merdivenle kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı 5 kişiyi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
KocaeliDarıcaYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali, dışarıda gezenleri tek tek uyardı
Vali, dışarıda gezenleri tek tek uyardı
Barajdaki balık ölümlerinin nedeni sudaki oksijen değerinin düşmesi
Barajdaki balık ölümlerinin nedeni sudaki oksijen değerinin düşmesi
Üzüm bağlarında sıcak hava tehlikesi
Üzüm bağlarında sıcak hava tehlikesi
Pülümür'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Pülümür'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bursa Valiliği'nden maske zorunluluğu açıklaması
Bursa Valiliği'nden maske zorunluluğu açıklaması
İzmir İl Müftüsü Balkan: 'Profesyonelce bir saldırı'
İzmir İl Müftüsü Balkan: 'Profesyonelce bir saldırı'
Mardin'de maske takma zorunluluğu
Mardin'de maske takma zorunluluğu
Çaydan sonra fındıkta işçi endişesi
Çaydan sonra fındıkta işçi endişesi
'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor
'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı