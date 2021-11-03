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Yalova, vaka sayısı en çok artan illerden oldu 

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir hafta içerisinde vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında Yalova ilk sırayı aldı. Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, vaka sayısının artmasının yüzde 60'ının ev ziyaretlerinden kaynaklı olduğunu bildirildi.

03 Kasım 2021 Çarşamba 09:36
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Yalova, vaka sayısı en çok artan illerden oldu 

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, paylaşımında "16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir" diyerek uyardı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamada Yalova bir hafta içinde en çok vaka sayısı artan şehirler arasında yer aldı. Kentte, 9-15 Ekim'de tarihleri arasında, 100 binde 258,65 olan oran, 16-22 Ekim arasında 387,97'ye yükseldi.

Bulaş kaynağının hane kaynaklı olduğunu tespit ettiklerini belirten Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, yüzde 60 civarında ev ziyaretlerinden kaynaklı bulaş söz konusu olduğunu söyledi. Eray, "İlimiz, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illeri komşuluğunda nüfusu 276 bin 50 olmasına rağmen özellikle günlük nüfus hareketliliğinin yüksek olması nedeni ile pandemi açısından risk yoğun bir bölgede yer almaktadır. Yine ilimizde günlük 100 bin civarında dışarıdan gelen çalışan ya da günübirlik ziyarette bulunan bir nüfus hareketliliği mevcuttur. An itibariyle ilimizde aktif vaka sayısının 2 bin 500 civarında olduğu görülmektedir. Ekim 2021 günlük ortalamamız 120 bandında idi. Bu durum Eylül'de 90, Ağustos ayında ise 70 civarındaydı. Bugün, günlük ortalama 220'lere ulaşmış durumundayız. Tabii bu baktığımızda bulaş kaynağının hane kaynağı olduğunu tespit ettik. Yüzde 60 civarında hane kaynaklı bulaş söz konusu. Yine ilimizde 4 bin 302 sınıfımız mevcut olup şu anda 29 tane sınıfımız sadece izolasyona alınmış durumda. Bu da yüzde 1'in altına tekabül etmekte" dedi.

'YOĞUN BAKIMDA YATANLARIN YÜZDE 60'I AŞISIZLAR'

Tüm vakaların tespit edildikten sonra filyasyon ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edilerek ilaç tedavilerinin planlamakla olduğunu, kişilerin temaslıları belirlenerek izolasyona alındıklarını ifade eden Eray, "Test sonucu verme süremiz 5 saat, filyasyon süremiz ise 6 saat bandında. Vaka sayılarımızdaki artış hızı aşılama çalışmalarımız sayesinde hastaneye yatış oranlarımızı aynı oranda artırmamış olup yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 65 bandındadır. Yine yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 60’ını aşısızlar oluşturmaktadır. Koronavirüse yönelik aşılama oranlarımız değerlendirildiğinde 1'inci dozda ilimiz olarak yüzde 94'lere ulaşmışken, 2'nci dozda yüzde 73 bandındayız. 1'inci dozda yakaladığımız bu başarının 2'nci doz içinde yükseltilerek vatandaşlarımızın 2'nci veya 3'üncü doz aşılarını yaptırmaları koronavirüsle mücadelede büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

'MASKE MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA KESİNLİKLE UYULMALIDIR'

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulunda alınan kararlarla vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uyması gerektiğinin altını çizen Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, "Yine HES kodu sorgulamasının zorunlu olup etkin bir şekilde yapılması ayrıca önemlidir. Tabii yine mevsim değişikliği sürecinde havaların soğumasıyla vatandaşlarımız daha fazla kapalı alanlarda vakit geçirme eğiliminde. Bizim isteğimiz geçirilen sürelerin kısaltılmasına dikkat edilmeli ve kalabalık organizasyonlarda tedbirli davranmak gerekmektedir. Koronavirüsle mücadelede en etkili belki de tek silahımız olan aşı için ilimizde ilk dozun üzerinden 42 gün geçmiş olmasına rağmen, ne yazık ki 10 bin 829 vatandaşımız henüz 2'nci doz aşısını olmadılar. Biz bu kişilerde defaten iletişime geçmemiz, telefonla aramamız, ziyaret etmemize rağmen 2'nci doza ikna aşamasında vatandaşlarımız istediğimiz oranda rağbet göstermiyorlar. Salgının hızını yavaşlatıp eski günlerimize dönmenin yolu aşılamadan geçmektedir. Sizlerin aracılığıyla ilimizde henüz aşısını yaptırmamış 10 bin 829 vatandaşımızı bir an önce 2'nci doz aşılarını olmaya davet ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine harfiyen uymalarını talep ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YalovaKoronavirüsCovid19VakaHasta
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