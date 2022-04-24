Yalova'da kereste fabrikasında yangın

Yangın saat 02.30 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesi Kaytazdere Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasının depo kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevleri gören görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri de takviye olarak geldi. Fabrikanın depo kısmını tamamen saran, 2 kamyonet ile 2 forkliftin de zarar gördüğü yangını söndürmek için itfaiyenin çalışmaları sürüyor.