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Yalnız yaşayan gazi, evinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde gazi Ahmet Berber (57), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ömer Berber, ağabeyinin vatani görevini yaparken geçirdiği kazada gözünden sakatlandığını ve gazilik unvanı aldığını söyledi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 13:26
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Yalnız yaşayan gazi, evinde ölü bulundu

Malkara'nın Yörük Mahallesi'ndeki tek katlı evde yalnız yaşayan gazi Ahmet Berber'e ilaç getiren kardeşi Ömer Berber, kapı zilini çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine içeri kendisi giren Berber, ağabeyini hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Ahmet Berber'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının da incelemesinin ardından Berber'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Ömer Berber, ağabeyinin vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği kazada gözünden sakatlandığını ve gazilik unvanı verildiğini belirterek, "Gazi ağabeyimin kullandığı ilaçları Tekirdağ'dan alıp kendisine getirdim. Eve geldim. İçeri girince cesediyle karşılaştım. Hemen olayı jandarma ekiplerine bildirdim. Çok üzgünüm" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağMalkaraGaziAhmet BerberVefat
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