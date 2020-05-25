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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yalnız yaşayan Fahrettin Altınsoy (58), evinde ölü bulundu.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:21
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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Sokak’ta bulunan bir apartmanda oturanlar, Fahrettin Altınsoy’a ait daireden kötü kokular geldiğini fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen ekipler, yalnız yaşayan Altınsoy’un zilini çaldı. Kapı açılmayınca çağrılan çilingir yardımıyla eve giren ekipler, evin salon kısmında Altınsoy’un cansız bedenine ulaştı.

Altınsoy’un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaİnegölFahrettin AltınsoyVefat
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