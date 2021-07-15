YAFEM 24. TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin organizasyonu ile gerçekleştirilecek 24. Türk Boyları Kültür Şöleni hakkında bilgilendirmede bulunan Muhsin Sevencan; ''Biz her yıl YAFEM olarak Yalova’nın kurtuluşuna ilişkin Valiliğin programını takip ediyor, destek veriyoruz. Bu yıl da aynı şekilde programa destek vereceğiz. Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında panel düzenlenecek. Uludağ Üniversitesi’nden birkaç akademisyen gelecek. Ben de ilk defa kamuoyuna Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili ıslak imzalı belgeler sunacağım.

Yalova Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin yazışmalarını, Atatürk’ün cemiyet ve Yalova Belediye Başkanlığına gönderdiği teşekkürün aslıyla birlikte sunacağım. Yalova Valiliği ve Yalova Belediye bizim programlarımıza destek veriyor, biz de onların etkinliklerine katılarak onlara destek veriyoruz. Biz aynı zamanda bir düşünce kuruluşuyuz.

Türkiye’nin ve Türk Dünyasının sorunlarıyla beraber en kötü ve en iyi senaryolarını ortaya koyup basın bildirisi ile kamuoyuna duyuruyoruz. Bizim arkadaşlarımız Türk Dünyasının meselelerini Çin’den Amerika’ya kadar farklı dillerde yayınlayarak tüm dünyaya duyuruyorlar. Türkiye büyük bir devlet. Türkiye’nin büyüklüğü şuradan geliyor; Birinci Dünya Savaşından sonra kurulmuş bir devlet değil Türkiye... İnsanlık tarihi var olduğundan beri Türk devletleri hep vardı. Bunun için büyük bir devletiz. Türk devleti hep var olmuştur, inşallah da var olacaktır.

16 Temmuz 2021 Cuma günü Gala Gecesi ile başlayacak olan programlar hakkında ayrıntılı açıklamada bulunan Sevencan bu yılki etkinliği şöyle anlattı:

“Biz 16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 08:00’de Donanma Tesislerinin oradan Atatürk anıtına, katılan kadar bütün ekiplerimizle ve Mehteran Takımı ile birlikte yürüyüş yaparak gösteri düzenleyeceğiz. Ardından akşam saat 20:30’da Türksoy’un, Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlığının 30. yılı konulu bir sergi açılışı olacak. Akşam 21.30 da Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda tüm ekiplerimizin halkoyunları gösterisi sunacaklar. Bu açılış, Gala Programımız olacak.

Folklor sadece bir halk oyunu değildir. Folklor baktığınız zaman o devletin tüm sembollerini elbiselerin üzerinde, bayrakların üzerinde, gösteri figürlerinde görebilirsiniz. Bunun için folklor bir devletin hareketinden, duruşundan, bakışından, sesinden ve elbiselerin üzerindeki renklerden ve sembollerden hareketle tüm özelliklerini ortaya koyan bir gösteridir.

17 Temmuz 2021 Cumartesi Programı, saat 09:00’da Halil İnalcık Kültür Merkezi’nde, Gazeteciler Buluşmasının açılışı yapılacak. Açılışa Yalova protokolü katılacak. AK Parti Yalova Milletvekilimiz Ahmet Büyükgümüş, Avrupa ülkelerinde Türklere karşı yapılan ırkçı saldırılar ve İslamofobi konusunda bir konferans verecek.

Kazakistan’dan, Türkmenistan’dan, Batı Trakya’dan, Afganistan’dan, Suriye’den, Irak’tan, Kosova’dan, Makedonya’dan, Kırım’dan gazeteci temsilcilerimiz katılacak. Ardından, Batı Trakyalı gazeteci arkadaşımız Batı Trakya’da Türklerin karşılaştığı sorunları ele alacak. Batı Trakya’daki azınlıklara Türk Azınlığı demiyorlar. Yunan Anayasasında bunu yasakladılar. Biz orada yaşayan soydaşlarımıza Türk Azınlığı denmesini istiyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Bu yıl bu konuda bir çalışma yapacağız.

Son oturumda FETÖ’nün Türk Cumhuriyetlerinde kırılan yapısının tamamen ortadan kaldırılması için Türk Cumhuriyetlerinin birlikte hareket etmesini değerlendireceğiz. Bu konuda bir deklarasyon yayınlayarak Türk Cumhuriyetlerine bu talebimizi ileteceğiz.

18 Temmuz 2021 Pazar programı ise, Doğu Türkistan’da yaşayan soydaşlarımızın insan hakları konusunda rahata erdirilmesi için mücadele ediyoruz. Oradaki insan hakları ihlallerine karşıyız.

Çin tarafından toplama kamplarında zorunlu bir yaşama tabi tutulmalarını şiddetle kınıyoruz. Afganistan konusunda bir akademisyenimiz gelecek, Afganistan’da yaşanan sorunları Afganistan’daki Türklerin varlığını, yapısını bize anlatacak. Afganistan’dan iki gazeteci arkadaşımız daha var. Afganistan’daki Türklere bütün Türk devletlerinin sahip çıkması için sesleneceğiz. Kırım konusunda Kırım’ın işgalini kabul etmediğinizi dile getireceğiz. Kırımda yaşayan Kırım Türklerine yaşama hakkının tanınmasını, insan hakları çerçevesinde hayatlarına devam etmelerini istiyoruz. Kırımlı kardeşlerimizin topraklarına dönmelerini istiyoruz. Biz Kırım’ı kaybedersek Karadeniz’deki haklarımızı da kaybetmeye başlarız. Bu yüzden Kırım’ı çok önemsiyoruz. Sonuç bildirgemize bunu da ilave edeceğiz. Karabağ konusunu da gündeme getireceğiz. Karabağ konusunda feryat ettik, orada bizim haklarımız var dedik, Azerbaycan toprağı dedik.

Gerçekten Karabağ Azerbaycan’a nasip. Karabağ işgalden kurtuldu ve Türk toprağı oldu. Şimdi orada başka sorunlar var. O sorunlardan biri de Bizim Orta Asya’ya açılan bir koridorumuz olacaktı. Ne oldu? Onu sorgulayacağız. Bir paşamız, Zoom üzerinden bağlanıp bize şöyle demişti ki; ‘Azerbaycan Ermenistan’dan savaş tazminatı istesin ve bu tazminat, Orta Asya Koridoru olsun. Türk Dünyası ile ulaşımı sağlayalım.’ Biz bunları sorgulayacağız ve o arada Azerbaycan’dan üç tane milletvekili internet üzerinden bağlanıp Karabağ konusunda açıklamalarda bulunacak.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov ya kendisi gelecek ya da Zoom üzerinden bağlanacak ve bize Kırım konusundaki son gelişmeleri aktaracak. Dördüncü oturumda Irak ve Suriye Türkleri ile ilgili olacak. Hem Irak’tan hem de Suriye’den birer tane basın temsilcisi buraya gelecek. Irak ve Suriye’de çok önemli haklarımız var. Bunlara sahip çıkmak için mücadeleye devam ederken, işin fikir boyutunu ortaya koymaya çalışacağız.

19 Temmuz 2021 Pazartesi günü ise, Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı. Biz de 100. yılı çok önemsiyoruz YAFEM olarak. Yalova Valiliği’nin ve Yalova Belediyesinin düzenleyeceği programa folklor ekiplerimizle, gazeteci arkadaşlarımızla ve bizzat dernek yönetimi olarak katkı vermeye devam edeceğiz. Akdeniz, Karadeniz ve Egedeki egemenlik haklarımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bir akademisyen ve gazeteci arkadaşımız Zoom üzerinden bağlanacak. Karadeniz, Akdeniz ve Egedeki haklarımız ve Kıbrıs’ın konumunu bize anlatacak ve aldığımız bu bilgileri sonuç bildirgemize ekleyeceğiz.

Kosova’dan ve Makedonya’dan belediye başkanı ve milletvekili arkadaşlarımız gelecekler. Balkanlar konusunda konuşmacı olarak aramızda bulunacaklar. Sonuç bildirgesini geçen yıl 16 madde yapmıştık. Çünkü bugüne kadar 16 tane Türk devleti bizim etkinliklerini de katıldı. Biz de 16 maddelik bir sonuç bildirgesi hazırladık. Mesela bu yılki logomuzda 24. yıl olduğu için 24 devletin tamgalarına yer verdik.

Biz bildirgelerimizde ve sözlerimizde ne devletimizi ne de Türk dünyasını zora sokacak hiçbir cümle kullanmayız. Bizim önceliğimiz devletimizin güvenliği, varlığı ve bekasıdır. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Yapacağımız her söylem ve söz, Türk dünyasına hizmet etmeye yöneliktir. Biz bu ilkeye bağlı olarak düşüncelerimizi açıklarız. Sonuç Bildirgesinin ardından, 19 Temmuz’da 1 konferansımız var. Kazan ve Kırım Tatarları ile ilgili bir konferansımız olacak. 20 Temmuz 2021 Salı günü ise Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda kapanış 'Gala Gecesi' olacak.



