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Virüsü makine ile tespit ettiklerini sandılar, gerçek farklı çıktı

Denizli'de bir tekstil firması yetkilisi tarafından çekilen ve sosyal medyada büyük ilgi uyandıran kumaşların renk ayrımının yapıldığı ultraviyole ışığı makinesinde, Covid-19 geçirenlerin tırnak uçlarında oluşturduğu parlaklıkla öğrenilebildiği söylentisinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ultraviyole ışığının fosfor içerikli ilacı kullanan herkesin, hasta olmasa bile tırnaklarını aynı şekilde koyu gösterdiği belirtildi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 09:59
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Virüsü makine ile tespit ettiklerini sandılar, gerçek farklı çıktı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında çalışanlar, kumaşların renk ayrımının yapıldığı ultraviyole ışığının da yer aldığı makine kabininde deneme yaparlarken, koronavirüs hastalığı geçiren kişilerin tırnaklarının diplerinin koyu olduğunu fark etti. Fabrika çalışanları, hastalık geçirmeyen kişilerde de yaptıkları denemede makinede tırnaklarının normal olduğunu gördüler. Bunun üzerine fabrikada çalışan 350 kişinin el tırnakları makinede tarandı. Hastalık geçirdiği bilinen 110 kişinin tırnaklarının dipleri makinede parlak çıkarken, geçirmeyenlerin ise normal çıktığı görüldü. Makinenin koronavirüs hastalığını geçirenle geçirmeyen kişileri ayırt ettiğini sanan çalışanlar, video çekip sosyal medyada paylaştı. Video, sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü. Ancak, gerçek bir süre sonra doktorların firma çalışanlarını bilgilendirmesiyle ortaya çıktı. Hastalığı geçiren kişilerin kullandıkları fosfor içerikli ilaç nedeniyle tırnaklarının ultraviyole ışığında koyu çıktığı tespit edildi.

'BÜYÜK BİR BULUŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK'

Firmanın İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Çerçi, fabrikada çalışanlardan hastalık geçiren 110 kişinin tırnaklarının koyu çıktığını, makinenin hastalığı tespit ettiğini sandıklarını belirtip, "Covid-19 hastalığı geçiren arkadaşlarımız, makinede kumaş renk ayrımı yaptıkları sırada, tırnaklarının diplerinin koyu olduğunu hastalık geçirmeyenlerin ise normal olduğunu fark etmişler. Fabrikada çalışan ve hastalık geçiren 110 kişiyle denedik. Hepsinin tırnak dipleri parlak çıktı. Hastalık geçirmeyenlerin ise normal çıktı. Biz de vücudun antikor üretmesi sonucu tırnaklarda bu parlaklığın yaşandığını sandık. Kullanılan ilaçların bir yan etkisi olacağını düşündük. Ya da virüsün insan vücuduna girince buna yol açtığını sandık. Çekim yaptık ve sosyal medyada paylaştık. Sosyal medyada çok fazla yayıldı ilgi gördü. İlginç bulundu. Bu konuda uzman doktorlarla görüştük. Videoyu paylaştıktan sonra koronavirüs tedavisinde kullanılan bir ilacın yan etkisi olduğunu öğrendik. İlacın içindeki fosforun tırnaklardaki etkisiymiş. Vücudun hastalık sonrası ürettiği antikorla ilgili bir durum olsaydı, büyük bir buluş olabileceğini düşündük. Ya da virüsün insan vücudunda bu şekilde etki bıraktığını ve bu makineyle tespit edildiğini sandık. Konusunda uzman doktorlar, kullanılan ilaçlarla ilgili olduğunu ilettiler. İhracat yapan firmayız. Merakımızı girdirmek istedik, işin doğrusunu öğrendik" dedi.

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

Laboratuvar sorumlusu Gülderen Er de koronavirüsü tespit eden bir yöntem bulduklarını sandıklarını kaydederek, "Koronavirüs geçiren arkadaşlarımızla makinede renk ayrımı yaparken tırnaklarımız yan yana geldi ve fark dikkatimiz içekti. Arkadaşım koronavirüs hastalığı geçirmişti. Onun tırnağı koyu renkti ve benimki normaldi. Çok şaşırdık. Oje olabileceğini sandık, başkalarında denedik. Sosyal medyanın da dikkatini çekti. İlaçtan kaynaklandığını öğrendik" diye konuştu.

Fabrika işçisi Şule Akçakaya ise, koronavirüs tedavisi gören arkadaşlarıyla birlikte, cihazda parmaklarının parlak göründüğünü kaydederek, "Koronavirüs tedavisi gördüm. 15 gün evde karantinada kaldım. İlaçlarımı kullandım. Buradaki makinede tırnağımın renginin değiştiğini gördüm, şok şaşırdım. Tırnağım yarıya kadar parlaktı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliKumaşTekstilKoronavirüsVirüsElTırnakUltraviyoleışık
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