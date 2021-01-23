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Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü

Rize’de bir alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmeye çalışırken, çıktığı vincin sepetinin ters dönmesi sonucu düşen reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız (43), hastanede hayatını kaybetti.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:41
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Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü

Olay, saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi’nde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmek için vincin sepetine binen reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız, bu sırada sepetin aniden ters dönmesi ile düştü. Beton zemine çakılan Yıldız, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası Yıldız’ın cenazesi morga kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeReklamReklamcıKaza
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