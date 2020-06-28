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Villada uyuşturucu üretimine ceza yağdı

Konya'da, inşaat halindeki villanın bodrum katını 10 milyon lira harcayarak, uyuşturucu imalathanesine dönüştürüp, esrar ürettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıklardan her birine 45'er yıl olmak üzere toplam 225 yıla kadar hapis cezası istedi.

28 Haziran 2020 Pazar 10:08
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Villada uyuşturucu üretimine ceza yağdı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villada, yurt dışına gönderilmek üzere uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Polis, takibe aldığı villaya geçen yıl Haziran ayında baskın düzenledi. Çevresinde çok sayıda köpek bulunan villanın zeminindeki tahta kapak kaldırdığında, bodrum katta odalar olduğunu gördü. Uzaktan kumandalı asansör ile bodrum kata inen polisler, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. İmalathanede 65 kilogram kubar esrar, 5 kilogram toz esrar ile Türkiye'de ilk kez ele geçirilen 1,2 milyon lira değerinde, genetiği değiştirilmiş hibrit esrar (lemon haze) bulundu. Ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. ​

Şüphelilerin 10 milyon lira harcayarak, uyuşturucu imalathanesine dönüştürdükleri villada, olası polis baskınına karşı telsizle irtibat kurup, önlem aldıkları tespit edildi. Kuyumcu ve inşaatçı olan villa sahibi Yasin Küçük (31) ile Mustafa Küçük (42), Bahadır Akı (27), Rahmi Öcal (51) ve oğlu Fahrettin Öcal (24) gözaltına alındı. 5 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOKU VERMEYEN POŞETLERLE YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER

Şüphelilerin, imalathanede ürettikleri esrarı, kendi makineleriyle özel üretilmiş, dışarı koku vermeyen vakumlu poşetlere koyup, kargoyla yurt dışına gönderdikleri belirlendi. Uyuşturucunun dikkat çekmemesi için poşetlerin üzerine 'ağaç kabuğu' yazdırdıkları tespit edildi. Sürekli olarak yurt dışına giden şüphelilerin imalathanedeki malzemeleri de gittikleri ülkelerden aldıkları saptandı. Şüphelilerin, villanın bahçesine, imalathanede çalıştıkları sırada yukarıdan ses duyulmaması için süs havuzu yaptırdıkları da öğrenildi. Villa, yapılan incelemenin ardından mühürlendi.

225 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 şüphelinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklular, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları da hazır bulundu. Şüpheliler, daha önceki duruşmalarda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Avukatlar ise suça konu olayda herhangi bir uyuşturucu imalatının söz konusu olmadığını, gerektiği taktirde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınabileceği yönünde savunma yaptı. Mahkeme heyeti de avukatların rapor alınması isteğini reddetti.

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, şüphelilerin aynı suçu işleme karar ve icrası kapsamında fikir ve eylem iş birliği içinde ortak halinde hareket ederek villanın gizli bölümlerinde özel olarak hazırlanmış tesisatla uyuşturucu madde imal ederek, üzerlerine atılı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin her birine 45'er yıl olmak üzere toplam 225 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaanın ardından söz verilen avukatlar ise savunma için uzunca bir sürenin kendilerine verilmesini ve şüphelilerin tahliyeleri talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından suçun niteliği, dosyadaki delil durumu, katalog suçlardan olması nedeniyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileriki erteledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaVillaUyuşturucu
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