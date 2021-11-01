VESTEL DAĞCILIK TOPLULUĞU TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BEŞİNCİ DAĞINDA

Hasret Dilek Delier
MANİSA
Manisa’da Vestel Şirketler Grubunda mekanik tasarım uzmanı olarak çalışan İbrahim Gürlekci Vestel’in desteği ile Türkiye’nin beşinci zirvesine çıktı.
Vestel çalışanı Gürlekci, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 28-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen zirve tırmanışını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek bir yıl içerisinde şirket flamasını 11’ inci kez yükseklerde dalgalandırdı.
İbrahim Gürlekci, Vestel Şirketler Grubuna desteğinden dolayı teşekkür etti.
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