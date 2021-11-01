VESTEL DAĞCILIK TOPLULUĞU TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BEŞİNCİ DAĞINDA

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Vestel’de çalışan İbrahim Gürlekci 3917mt. yüksekliğindeki İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes’e tırmandı.