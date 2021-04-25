VEKİL KILIÇ YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ÇOCUKLARIN BAYRAMINI KUTLADI…

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa Valiliği Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti ve çocukların bayramını kutladı. Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklarla bir süre sohbet eden Vekil Kılıç, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Vekil Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz ile Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Kurum Müdürü Yusuf Yağcı’dan da çalışmaları hakkında bilgi aldı.