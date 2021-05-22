Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1452
ALTIN
509.312
DOLAR
8.3913
STERLİN
11.9128
EURO
10.2074
Bina onarımı yaptırılacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Ofis ve işyerleri satılacak
Ofis ve işyerleri satılacak
60 adet S plaka satışı yapılacak
60 adet S plaka...
3 öğretim üyesi alacak
3 öğretim üyesi alacak
31 Öğretim Üyesi alıyor
31 Öğretim Üyesi alıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

VEKİL KILIÇ TÜRKİYE NE İSE, BALKANLAR VE RUMELİ DE ODUR.

ÜSKÜP DEMEK, BURSA DEMEKTİR. MAKEDONYA İLE TİCARET HACMİMİZİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:14
19 Okunma
VEKİL KILIÇ TÜRKİYE NE İSE, BALKANLAR VE RUMELİ DE ODUR.

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Türkiye’ye öğrenim gören Kuzey Makedonyalı soydaş öğrencilerle bayramlaşan TBMM Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı, Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Rumeli’deki, Balkanlar’daki ve coğrafyamızın diğer bölgelerindeki kardeşlerimizle ortak kader ve tarih birliğimiz var. Türkiye olarak her daim onların haklarını korumanın çabası içinde olacak ve karşılıklı ilişkileri de giderek geliştireceğiz. K. Makedonya ile ticaretimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Türkiye Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Edirne Trakya Üniversitesi’nde eğitim gören Kuzey Makedonyalı soydaş öğrencilerin webinar üzerinden düzenledikleri online bayramlaşma programına katıldı.

Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan’ın moderatörlüğünde öğrencilerle sohbet eden Vekil Kılıç, Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlar’dan gelen Türk vatandaşlarının, Türkiye’nin asli evlatları olduğunu belirterek Bizim için Türkiye ne ise Balkanlar ve Rumeli de aynıdır. Üsküp demek Bursa demek, Balkanlar ve Rumeli’de pek çok şehir Bursa demektir” şeklinde konuştu.

Dost ve kardeş iki ülke olan Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında tarihi ilişkilerin bulunduğunu, iki taraftaki pek çok ailede akrabalık ilişkilerinin devam ettiğini ifade eden Vekil Kılıç, “Makedonya ile önemli bağlarımız var. Biz birlik ve beraberlik içinde ilişkilerimizi devam ettirirsek iki ülke de kazançlı çıkacaktır ve bunda bugünün gençleri durumunda olan sizlerin önemli payı olacak, buna gönülden inanıyorum” dedi. Konuşmasında K. Makedonyalı öğrencileri pandemi sonrasında Bursa’ya davet eden Kılıç,“Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ve Rumeli ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor ve bu yönde büyük çaba harcıyor. İki ülke arasındaki Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlenmemden bu yana TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop ile birlikte üç defa Makedonya ziyaretimiz oldu. Türkiye, siyasi ve ekonomik ilişkiler anlamında Kuzey Makedonya’yı her hedefinde sonuna kadar desteklemektedir. Kuzey Makedonya ile ticaretimizi 1 milyar dolara çıkartacağız. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyoruz şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da Biontech Aşısı Yapan Hastane Sayısı 9'dan 14'e Yükseldi!
Bursa'da Biontech Aşısı Yapan Hastane Sayısı 9'dan 14'e Yükseldi!
İşletmelerimizi Hızla Ayağa Kaldıracak Yeni Desteklere İhtiyaçı Var
İşletmelerimizi Hızla Ayağa Kaldıracak Yeni Desteklere İhtiyaçı Var
Başkan Taban Oylat’ta Oteller Yeniden Hizmete Giriyor..
Başkan Taban Oylat’ta Oteller Yeniden Hizmete Giriyor..
18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN EMEKLİLİK BİRİKİMİ İMKANI
18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN EMEKLİLİK BİRİKİMİ İMKANI
ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNDEN FİLİSTİN İÇİN ADALET VE İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI..
ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNDEN FİLİSTİN İÇİN ADALET VE İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI..
KURŞUNLU ÇİLEĞİNİN HASADI BAŞLADI..
KURŞUNLU ÇİLEĞİNİN HASADI BAŞLADI..
Nilüfer Filede Takviye Devam Ediyor
Nilüfer Filede Takviye Devam Ediyor
BİLDEF’ten İsrail Mallarına Boykot Çağrısı
BİLDEF’ten İsrail Mallarına Boykot Çağrısı
İMOS’TAN BAŞKAN AKTAŞ’A ZİYARET
İMOS’TAN BAŞKAN AKTAŞ’A ZİYARET

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma