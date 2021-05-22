VEKİL KILIÇ TÜRKİYE NE İSE, BALKANLAR VE RUMELİ DE ODUR.

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Türkiye’ye öğrenim gören Kuzey Makedonyalı soydaş öğrencilerle bayramlaşan TBMM Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı, Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Rumeli’deki, Balkanlar’daki ve coğrafyamızın diğer bölgelerindeki kardeşlerimizle ortak kader ve tarih birliğimiz var. Türkiye olarak her daim onların haklarını korumanın çabası içinde olacak ve karşılıklı ilişkileri de giderek geliştireceğiz. K. Makedonya ile ticaretimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Türkiye Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Edirne Trakya Üniversitesi’nde eğitim gören Kuzey Makedonyalı soydaş öğrencilerin webinar üzerinden düzenledikleri online bayramlaşma programına katıldı.

Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan’ın moderatörlüğünde öğrencilerle sohbet eden Vekil Kılıç, Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlar’dan gelen Türk vatandaşlarının, Türkiye’nin asli evlatları olduğunu belirterek Bizim için Türkiye ne ise Balkanlar ve Rumeli de aynıdır. Üsküp demek Bursa demek, Balkanlar ve Rumeli’de pek çok şehir Bursa demektir” şeklinde konuştu.

Dost ve kardeş iki ülke olan Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında tarihi ilişkilerin bulunduğunu, iki taraftaki pek çok ailede akrabalık ilişkilerinin devam ettiğini ifade eden Vekil Kılıç, “Makedonya ile önemli bağlarımız var. Biz birlik ve beraberlik içinde ilişkilerimizi devam ettirirsek iki ülke de kazançlı çıkacaktır ve bunda bugünün gençleri durumunda olan sizlerin önemli payı olacak, buna gönülden inanıyorum” dedi. Konuşmasında K. Makedonyalı öğrencileri pandemi sonrasında Bursa’ya davet eden Kılıç,“Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ve Rumeli ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor ve bu yönde büyük çaba harcıyor. İki ülke arasındaki Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlenmemden bu yana TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop ile birlikte üç defa Makedonya ziyaretimiz oldu. Türkiye, siyasi ve ekonomik ilişkiler anlamında Kuzey Makedonya’yı her hedefinde sonuna kadar desteklemektedir. Kuzey Makedonya ile ticaretimizi 1 milyar dolara çıkartacağız. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyoruz şeklinde konuştu.