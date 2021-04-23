VEKİL KILIÇ TURİZMCİLERİ DİNLEDİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Turizm Haftası nedeniyle TÜRSAB Güney Marmara BTK’yıve GÜMTOB’u ziyaret etti. Vekil Kılıç, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle turizmcilerle bir araya geldi. Bu kapsamda TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri’ni ve Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Ersin Yazıcı’yı ziyaret ederek sektör ve Bursa’nın potansiyeli hakkında istişarelerde bulunan Vekil Kılıç, sektör temsilcilerinin sorunlarını da dinledi. Vekil Kılıç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Kurtuluş ve Ebru Ahu’nun da iştirak ettiği ziyaret programının ilk bölümünde TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Sektörün son durumu ile ilgili bilgi veren Başkan Saraçoğlu, koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini ifade etti. Gelmenizden güç bulduk, motivasyonumuz arttı. Saraçoğlu şunları söyledi: “Bursa turizmini artırmak ve yeni pazarlar bulmak adına çalışmalarımıza çok yoğun bir şekilde devam ederken koronavirüs salgını başladı. Pandemi hem plan program hem de ticari anlamda bizleri çok etkiledi. Devletimizin sağ olsun elinden geldiğinde yanımızda olmaya çalıştı. Elbette sınırsız kaynaklarımız yok ama kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve turizme özgü vergi sistemlerinin gözden geçirilmesi bizim için çok önemli. Bunların karşılığını çok çalışarak, turizm sektörünü tekrar eski canlılığına kavuşturarak vereceğiz. Sizlerin böyle özel bir haftada bizleri hatırlaması çok kıymetli. Gelmenizden güç bulduk, motivasyonumuz arttı. Vekil Kılıç ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri TÜRSAB Güney Marmara BTK’nın ardından GÜMTOB Başkanı Ersin Yazıcı ile Almira Otel’de bir araya geldi. Koronavirüsün oluşturduğu belirsizlikten dolayı geleceğe matuf bir planlama yapamadıklarını ifade eden Yazıcı, Sonu belli olan bir süreç olsa planlama yapardık ama maalesef ne zaman biteceği belli olmayan global bir salgınla karşı karşıyayız. Bu süreçte kısa çalışma ödeneği bizim için çok faydalı oldu, yeniden gözden geçirilmesini istirham ediyoruz” diye konuştu. Salgın bütün planları değiştirdi. Turizm sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin istek ve önerilerini dinleyen Vekil Kılıç, Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın bütün planları değiştirdi. Bu süreçte salgınla topyekün bir mücadele içerisindeyiz. Hamd olsun dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız. Turizm ve hizmet sektörü pandemiden en çok etkilenen sektörler oldu. Ancak işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sahada sürekli öneri ve taleplerini dinliyor, bunları Ankara’da da dile getiriyoruz. Aşı uygulamasının hızlanması ve yerli aşıyla birlikte geleceğe dair ümitvarım dedi.