VEKİL KILIÇ RAMAZAN PİDESİ DAĞITTI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Vekil Kılıç, ramazan ayında da sahada olmayı sürdürüyor. Birlik beraberlik ve manevi duyguların en üst düzeyde yaşandığı ramazan ayında, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları’nın pide dağıtım organizasyonuna katılan Vekil Kılıç, vatandaşlara pide ikramında bulundu. Osmangazi ilçesinde yer alan Gaziakdemir mahallesinde iftar öncesi esnafa ve vatandaşa pide dağıtan Vekil Kılıç’a, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk ve gençler eşlik etti. Ramazan ayında, dini duyguların en yüksek seviyelerde yaşandığı günlerde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Vekil Kılıç, mahalle esnafıyla da sohbet edip, taleplerini dinledi. Hijyen koşullarına, maske ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yapılan pide dağıtım organizasyonuyla ilgili konuşan Vekil Kılıç, dayanışma içerisinde olarak bu zor günleri atlatacaklarını ifade etti. Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini ifade eden Vekil Kılıç, “Maalesef bu yıl da mübarek Ramazan ayını pandemi gölgesinde geçiriyoruz. Umarım bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine bir an önce bu illetten kurtuluruz. Virüs salgınından dolayı bir takım engellerimiz olsa da kurallar çerçevesinde vatandaşımızın yanında olmalı, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. İl Gençlik Kollarımız anlamlı bir organizasyon planlamış, bizler de katılım sağlayarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hem ramazanlarını tebrik ettik, hem de kendileriyle sohbet etme imkânı bulduk. Ramazan boyunca halkımızla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz” dedi.