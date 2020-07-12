Van’dan acı haberler peş peşe geldi

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, Jandarma ve AFAD ekipleriyle UMKE'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'birinci sınıf dalgıç', özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katıldı. 5 gün önce yapılan çalışmalarla da Çarpanak Adası'na 1 kilometre mesafede gölün 107 metre derinliğinde, batan teknenin yeri tespit edildi.

Teknedeki cesetlerin çıkarılması için Row cihazıyla yapılan çalışmalarda 3 gün önce 6 ceset çıkarıldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda gölden çıkarılan ceset sayısı 19'a ulaştı. Dün öğleden sonra ara verilen çalışmalara, Van Valiliği'nde yapılan değerlendirme toplantısının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı. Çarpanak Adası'na gelen Sualtı Arama Timi, tekneyle çalışmaların olduğu bölgeye gitti.

ÖLÜ SAYISI 23 OLDU

Van Gölü’nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede, bugün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan su altı ekibi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından çalışmalar sürdürülüyor. ROV cihazıyla 4 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 23'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI

Van Gölü’nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede çalışmalar sürdürülüyor. ROV cihazıyla 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarılırken, faciada ölenlerin sayısı, 25'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ÖLÜ SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Van Gölü'nde içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede, Milli Savunma Bakanlığı'ndan su altı ekibi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Asayiş Bot Timi'nin çalışmaları devam etti. Çalışmalar sırasında 1 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 26'ya yükseldi. Tekne ile Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Toplamda bugün 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı çalışmalara, havanın rüzgarlı olmasından dolayı gölde oluşan dalgalar nedeniyle, saat 16.30 itibarıyla ara verildi. Çalışmalar ekiplerin yapacakları değerlendirme topllantısının ardından yarın sabah yeniden başlanacağı belirtildi.