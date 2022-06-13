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Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı

VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevresinde hissedilen depremin ardından endişeye yaşayan birçok kişi evlerinden çıktı. 

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:42
Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.35'te merkez üssü Tuşba ilçesinde Reçhter ölçeğine 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak,depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi. 

DEPREM HASARA NEDEN OLDU

Depremin merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı kırsal Ermişler Mahallesi'nde bazı evlerde hasar meydana geldi. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. Deprem nedeniyle birçok kişi evlerine girmezken, bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler el fenerleri ile kırsal mahalledeki evleri tek tek incleyerek hasar tespit çalışması yaptı.

Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan ve Tuşba Kaymakamı Furkan Duman da mahalleye gelerek köy muhtarı ve mahalle sakinleri ile görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Yardımcısı Arslan ve Kaymakam Duman, vatandaşlara çalışmaların devam ettiğini, mahallede herhangi bir yıkımın olmadığını, hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü ve yaşanabilecek her türlü sıkıntının da giderileceğini söyledi. 

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VEYA YARALI YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Tuşba ilçesindeki depremle ilgili herhangi bir çağrı ve yardım talebi alınmadığını belirtti. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Saat 21.35'te Van Tuşba'da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." 

VALİLİK: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Depremin ardından Van Valiliğinden sosyal medyada yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "Merkez üssü Tuşba ilçemizde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun  Allah  beterinden korusun" ifadesi yer aldı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken, Valilik tarafından tedbir amaçlı depremin merkez üssü Tuşba ilçesine ekip sevk edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanTuşbaDepremAfad
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