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Van'ın yavru inci kefalleri annelerinin izinde ana vatanlarına dönüyor

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefallerinin dönüş yolculuğu başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Yavru balıklar annelerinin izinde ana vatanlarına geri dönüyor. Üremek için derelere giren inci kefalleri yumurtalarını bıraktıktan sonra geri dönüşlere başladı. Yumurtadan çıkan yavru balıklar, büyük heyecanla ilk kez Van Gölü ile buluşmaya başladı" dedi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 11:17
Van'ın yavru inci kefalleri annelerinin izinde ana vatanlarına dönüyor

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefallerinin üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağı uygulanıyor. İnci kefallerinin üreme döneminde suyun akışının tersine doğru zıplayarak engelleri aşması, görsel güzellik sunuyor. İnci kefallerinin göç yolculuğuna, her yıl olduğu gibi binlerce yerli ve yabancı turist tanıklık etti. Üreme dönemlerinde nehirlerdeki tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan binlerce inci kefali, Van Gölü'ne dönmeye başladı. Balıkçılar, 15 Temmuz'da Van Gölü'ne 'Vira bismillah' diyerek ağlarını atacak.

'İLK DEFA VAN GÖLÜ İLE BULUŞACAKLAR'

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gölden üremek için akarsulara giren inci kefallerinin yumurtalarını bıraktığını ve artık dönüş yoluna başladıklarını söyledi. Akkuş, "Yine yumurtalardan çıkan yavru inci kefalleri de gerçek ana vatanları olan Van Gölü'ne doğru yolculuğa başladı. Bu tarihlerde göle dökülen akarsulara baktığınız zaman yetişkin inci kefallerinin yanı sıra yavru inci kefallerini de görüyoruz. Bu inci kefalleri Van Gölü ile ilk kez buluşacak. Yavru balıklar annelerinin izinde ana vatanlarına geri dönüyor. Yani annelerinin yolunu izleyerek akarsulardan tekrar ana vatanları olan Van Gölü ile buluşacak. 2 yıl gölde gezdikten sonra tekrar anneleri gibi akarsulara gidip üremelerini gerçekleştirecek. Böylece inci kefallerinin 800 bin yıldır devam eden nesilleri devam etmiş olacak. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle ciddi sorunlar yaşandı fakat bu yıl yağışlarla akarsularda su daha çok. Bu sene çok iyi bir sezon geçiriyoruz çünkü geçen yıl kuraklıktan dolayı ciddi sorunlar yaşamıştık. Bu yıl geçen seneye göre akarsularda su çok daha bol miktarda var. Koruma çalışmaları yine Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından çok başarılı bir şekilde yürütülüyor. Umut ediyoruz ki bu koruma çalışmaları önümüzdeki yıllarda da böyle devam eder ve yavru inci kefalleri tekrardan göl ile buluşabilirler" diye konuştu. 

Van Gölü'ne dökülen her akarsunun kenarında yavru inci kefallerinin görüldüğünü kaydeden Akkuş, "Adeta akarsular bir şenlik bir bayram yerine dönmüş durumda. Orada yeni doğmuş inci kefallerinin heyecanla yeni yeni yüzmeye başladıklarını ve Van Gölü ile buluşmanın heyecanı içinde olduklarına şahitlik edeceksiniz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanVan GölüKefalInci Kefali
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