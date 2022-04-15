Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.475,04
ALTIN
928,72
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,85
Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 224...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Van Gölü kenarındaki ahırlar yıkıldı, sahil bandı projesi başlatıldı

VAN Gölü ile çevresinin kirlenmesine neden olan şehir merkezindeki ahırlar, tek tek yıkılıyor. Göl sahilinde İpekyolu sınırlarındaki 307 ahırın yıkıldığı bölgeye, belediyenin geliştirdiği projeyle sahil bandı ve park projesi uygulanıyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ahırların 75'inin daha bu yıl içinde yıkılacağını ve bölgeye de sahil bandıyla park yapılacağını söyledi.

15 Nisan 2022 Cuma 11:09
Van Gölü kenarındaki ahırlar yıkıldı, sahil bandı projesi başlatıldı

Şehir merkezinde, Van Gölü ile çevresinde kirliliğe neden olan ahırlar yıkılıyor. Van Gölü kıyısındaki Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyelerinin de desteklediği çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, ahırları polis eşliğinde yıktı. Şu ana kadar İpekyolu ilçesinde bulunan ve Van Gölü'nün kirlenmesine neden olan 307 ahır yıkıldı. Belediyenin geliştirdiği projeyle de bölgede, sahil bandı ve park yapımına başlandı. Ekiplerin, sahil bandının güzel görünüme kavuşması amacıyla başlattığı çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Her ilçe belediyesi, kendi sınırlarındaki sahil bandı projesini yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi de ilçe belediyelerinin çalışmalarına iş makineleriyle destek veriyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan kent halkının, bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için valilik de kırsal alanda hayvancılık faaliyeti yürütecek çiftçilere, yol yapım ve diğer konularda yardımcı oluyor. Kent merkezinin ahırlardan arındırılmasıyla hem göl çevresinin kirlilikten korunması hem de kıyı kesimlerinde yaşanan sinek sorunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

'HALKIMIZI VAN GÖLÜ İLE BULUŞTURACAĞIZ'

Van Kalesi'nin güneyindeki sahil bandında inceleme yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Biliyorsunuz sahilde birçok ahır vardı. Bu ahırlar hem Van Gölü'nü kirletiyor hem de insanlarımızın göle ulaşmalarını ve buradaki etkinliklere engel oluyordu. Bu noktada şu ana kadar 307 ahır yıkıldı. Bu sene içinde de 75 ahırın yıkımı daha gerçekleşecek. Bu sahil bandını hemşehrilerimizle buluşturmak istiyoruz. Burada ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu alanda park çalışmamız da var. Toplam 230 dönümlük alanda bir park çalışmamız olacak. Hemen yanı başında ise yaklaşık 100 bin metrekare alanda sahil bandı ve aynı zamanda ikinci park çalışması var. Bu çalışmalarımız 'Millet Bahçesi'ne benzer park ve etkinlik alanları olacak. İnsanlar buraya geldiğinde ağır bir kokuyla karşı karşıya kalıyordu. Ahırcılık faaliyetleri uzun süre burada devam etmiş ancak burası Van'ın en değerli havzasıdır, en değerli yeridir. Yeni ahır yapımına izin vermediğimiz gibi yıkma noktasında da bir irademiz var" diye konuştu.

Van Gölü'nün korunması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Ahırları yıkılan vatandaşlarımız, kırsal alanda hayvancılık faaliyetlerine devam edecektir. Ahır yıkımlarında personellerimiz zaman zaman tepkiyle karşılaşıyor. Bunun için biz de hemşehrilerimizden rica ediyoruz. Bir zorlukla karşılaşmak istemiyoruz çünkü buralar değerli havzalar. Bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bu noktada buradaki yapıların tamamı zaten kaçak yapı. Hem göl kirleniyor hem insanlar koku içinde kalıyor hem de bu bölge gelişemiyor. Buna karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Kentimizin gelişmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Hayvan sahipleri ve ahır sahipleri kırsal bölgeye gitsinler. Yol ve faaliyetlerini gerçekleştirme noktasında da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yardım ediyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız da sürüyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van GölüSahilSahil Bandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı
Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı
Suç örgütü, akrabaları Sultan'ı da öldürüp intihar izlenimi vermiş
Suç örgütü, akrabaları Sultan'ı da öldürüp intihar izlenimi vermiş
Dalgalar kıyıyı yuttu, Karadeniz evlere yaklaştı
Dalgalar kıyıyı yuttu, Karadeniz evlere yaklaştı
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi serbest 
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi serbest 
Bakan Akar, komutanlar ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile İftar yaptı
Bakan Akar, komutanlar ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile İftar yaptı
Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Midilli'den Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi
Midilli'den Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi
Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi
Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi
Konteynerlerde yaşayan yangın mağdurlarına çifte bayram
Konteynerlerde yaşayan yangın mağdurlarına çifte bayram

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma