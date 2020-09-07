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Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı

Van Gölü suları, bölgede yağışların az olması nedeniyle mevsim şartlarına bağlı olarak, 2 metre çekildi. Çekilme sebebiyle, göl altında kalan Erciş kalesi ve kalıntıları gün yüzüne çıktı. Gölün çekilmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Araştırmacı-Yazar Selahattin Koşar, Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kalenin, Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu, Karakoyunlu Devleti döneminde de onarımı yapılarak kullanıldığını belirtti.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:22
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Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı

VAN - Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde Van Gölü'ndeki su çekilmesi, batık şehirlere ait kalıntıların ortaya çıkmasını sağladı. Bölgede yağışların az olması nedeniyle, su seviyesinin belirli periyotlarda değiştiği Van Gölü'nde, 2 metreyi geçen çekilme, sular altında kalan tarihi Erciş kalesini gün yüzüne çıkardı. Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanılan kaledeki kalıntılar su altında varlığını koruyor. Erciş ilçesinin 1840'lı yıllara kadar da Çelebibağ kıyılarında yerleştiği, ancak su seviyesinin yükselmesiyle ilçenin zamanla yerleşimini değiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan kalede incelemelerde bulunan Araştırmacı-Yazar Selahattin Koşar, Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kalenin, Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu, Karakoyunlu Devleti döneminde de onarımı yapılarak kullanıldığını belirtti. 

VAN GÖLÜ ÇEKİLİNCE BİN YILLIK KALE ORTAYA ÇIKTI

Bölgenin tarihi üzerine kitap yazan Koşar, kalenin Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde de geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kanuni Sultan Süleyman'ın da İran seferi sırasında burada bir hafta konakladığına dair bilgiler var. Van gölü kenarında düz bir alanda yöredeki beyaz taşlar ile yapılan 1000 yıllık tarihi kale. Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu döneminde onarımı yapıldıktan sonra yerli halk kale çevresindeki yapılarda yaşamış. Van Gölü sularının 1841 yıllarında yükselmeye başlamasıyla, burada yaşayan insanlar, bugünkü Erciş bölgesinde Alkanat, Gölağzı ve Tekevler Mahallesi’ne yerleşmiş. Kalenin, Van gölündeki suyun yükselmenin etkisiyle tamamen su altında kalmış, Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin de etkisiyle büyük hasara uğramış. 2014 yılında Van Gölü’nün çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan ve Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu'nun Erciş'teki tek eseri olan kaledeki belirli bölümlerin restorasyondan geçirilmesi gerekir. Yapılacak restorasyonla kalenin turizme kazandırılması gerekiyor"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van Gölü SularıErciş Kalesi
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