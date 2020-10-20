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Van'daki depremin 9'uncu yılında yeni görüntüler ortaya çıktı

Van'da, 9 yıl önce meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümüne sayılı günler kalırken, aradan geçen zamana rağmen yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Düğün kamerasına yansıyan korku ve panik anları depremin büyükülğünü bir kez daha gözler önüne koydu.

20 Ekim 2020 Salı 16:09
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Van'daki depremin 9'uncu yılında yeni görüntüler ortaya çıktı

Van, 23 Ekim 2011 tarihinde 7.2, 9 Kasım 2011'de de 5.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerde toplam 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı. İki depremde, kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü. Yaklaşık 180 bin nüfuslu Erciş ilçesinin ise neredeyse üçte birlik bölümü adeta harabeye döndü. Enkaz alanına dönen Erciş, yapılan yeni çalışmalarla yaraları sarılıp, yeniden toparlanırken, depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

23 Ekim 2011'deki bir düğünde çekilen görüntülerde, korku ve panik anları kameraya yansıdı. Düğüne gelenler, yaşanan şiddetli sarsıntı ile birlikte bir anda adeta şoka girip sağa-sola koşuştururken, yıkımla birlikte çevrede yükselen toz bulutu ve yıkılan binaların arasında koşuşturuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanDepremGörüntü
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