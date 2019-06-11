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Van'da üretilen alabalıklar, 5 kente gönderiliyor

Van'da sulama ihtiyacını karşılayan barajlar, alabalık üreticilerine de büyük imkan sunuyor. Zernek Baraj Gölü'nde 'ağ kafes' sistemiyle Avrupa standartlarında alabalık üreticiliği yapan tesis sahipleri, aldıkları verimden memnun olduklarını söyledi. Yılda bin ton alabalık üreten tesis sahipleri, balıkları Van ve çevresinde bulunan 5 kente gönderiyor.

Van'da üretilen alabalıklar, 5 kente gönderiliyor

Van'da sulama ihtiyacını karşılayan barajlar, alabalık üreticilerine de büyük imkan sunuyor. Zernek Baraj Gölü'nde 'ağ kafes' sistemiyle Avrupa standartlarında alabalık üreticiliği yapan tesis sahipleri, aldıkları verimden memnun olduklarını söyledi. Yılda bin ton alabalık üreten tesis sahipleri, balıkları Van ve çevresinde bulunan 5 kente gönderiyor.

11 Haziran 2019 Salı 11:51
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Van'da üretilen alabalıklar, 5 kente gönderiliyor

VAN - Van'da sulama ihtiyacını karşılayan barajlarda 2013 yılında 'ağ kafes' yöntemiyle alabalık üretimine başlandı. Van'ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1980-1988 yılları arasında inşa edilen, 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü'nde 240 ton ile başlanılan alabalık üretimi yıllar içinde artarak devam etti. Avrupa standartlarında alabalık üreticiliği yapan tesis sahipleri, aldıkları verimden memnun olduklarını söyledi. Barajlarda yılda bin 800 ton alabalık üreten tesis sahipleri, balıkları Van ve çevresinde bulunan 5 kente gönderiyor.

Zernek Baraj Gölü'nde alabalık üretimi yapan Zemzem Su Ürünleri İşletme Müdürü Turan İriş, alabalık tesislerinin kentin ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Kurdukları tesiste ürettikleri alabalıkların kayıt altında olduğunu ve sürekli denetimlerin yapıldığını belirten İriş, "Aylık, 3 ayda bir ve yıllık denetimler yapılıyor. Burada yemlere, yem numunelerine, balık stoğuna, çalışan personele ve su kriterlerine bakıyorlar. Tamamen bağımsız denetçiler tarafından tesis denetlemeleri yapılıyor. Van'da ilk defa su ürünlerinde iyi tarım uygulamasını biz yaptık. Tesisimiz iyi tarım uygulamalarından başarıyla geçti. Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz" dedi. Kentteki barajlarda yüzden 80 kapasiteyle üretim yapıldığına da belirten İriş, "Zernek Baraj Gölü balık yetiştiriciliğine oldukça uygun. Amacımız burada yüzde yüz üretim yapmak. Balık üretimi ile ilgili kamu spotlarının çoğaltılması gerekiyor. Kamu kurumlarının yerel üreticiyi desteklemesi gerekiyor" diye konuştu.

Son Güncelleme: 11.06.2019 04:58
Anahtar Kelimeler:
BarajSulama IhtiyacıüretimAlabalıkVan
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