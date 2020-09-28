Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1117
ALTIN
464.045
DOLAR
7.7631
STERLİN
10.0160
EURO
9.0354
Muslera'nın acı günü
Son Dakika
Muslera'nın acı günü
Van'da milyonluk vurgun
Son Dakika
Van'da milyonluk vurgun
Seher hemşireye övgü
Son Dakika
Seher hemşireye övgü
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
Son Dakika
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik'...
Bu balık hem zehirli hem lezzetli
Son Dakika
Bu balık hem zehirli hem...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Van'da milyonluk vurgun

Van'da, ‘makale yayınlama’ vaadiyle uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan internet sitelerinin kaynak kodlarını kopyalayıp, phishing (oltalama) yöntemiyle yaklaşık 50 kişiyi 1 milyon lira dolandıran şebekeye polis operasyon düzenlendi. Operasyonda yönetici konumunda İran uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 10:03
11 Okunma
Van'da milyonluk vurgun

Van’da uluslararası sitelerde makale yayınlama yalanıyla yaklaşık 50 kişinin 1 milyon lira dolandırıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan internet sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing (oltalama) yöntemiyle sahte web siteleri oluşturulduğunu belirledi. İnternet siteleri aracılığıyla Türkiye ve yurtdışında yaşayan genellikle akademik unvan sahibi olan kişilerden makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep edildiği, bu yöntemi kullanmak suretiyle yaklaşık 50 kişiden 1 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda yönetici konumunda bulunan şüpheliler, İran uyruklu Y.E., K.A., M.G. ve H.A.'ya yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3.350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte bandroller, sahte mühürler, suçun işlenmesinde kullanılan çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanMakale YayınlamaVurgunDolandırıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı
Fıstık işçileri randevuyla çalışmaya başladı
Fıstık işçileri randevuyla çalışmaya başladı
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Otoparkta dehşet saçtı, bekçiden kaçamadı
Otoparkta dehşet saçtı, bekçiden kaçamadı
Komşuların kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Komşuların kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
2 gündür kayıp İshak aranıyor
2 gündür kayıp İshak aranıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans