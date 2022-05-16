Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.415,34
ALTIN
901,90
DOLAR
15,53
STERLİN
19,03
EURO
16,19
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim...
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet...
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı işletme hakkı kiraya verilecek
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Van'da, mağarada ele geçirilen mühimmat imha edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da tespit edilen mağarada ele geçirilen mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:10
Van'da, mağarada ele geçirilen mühimmat imha edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu dün Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında iç güvenlik operasyonu düzenlendi. Operasyonda tespit edilen mağarada; havan mühimmatı, 150 kilo amonyum nitrat, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, el telsizi, 180 metre kablo, 6 akü, 3 jenaratör, 22 pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi; emniyetli olarak imha edildi. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği de belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanMağaraTerörTeröristSilahMühimmat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstannbul ve Trabzon'da fuhuş operasyonu 
İstannbul ve Trabzon'da fuhuş operasyonu 
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın
Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Tünelde zincirleme kaza: 3 yaralı
Tünelde zincirleme kaza: 3 yaralı
Bıçaklanıp yüzü yakılmış kadın cesedi bulundu
Bıçaklanıp yüzü yakılmış kadın cesedi bulundu
Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini vurdu
Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini vurdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi