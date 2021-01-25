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Van'da kayak sezonu, geç başladı

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi'nde kayak sezonu, son yağışla kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşınca gecikmeli olarak başladı. Tesise gelenler, kayak ve snowboard yaptı. Kayak bilmeyeler ise çocuklarıyla birlikte kızaklarla kaydı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 15:20
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Van'da kayak sezonu, geç başladı

VAN - Artos Dağı eteklerinde bulunan, geçen sene dışında 3 yıl boyunca sezonun açılamadığı Abalı Kayak Merkezi'nde bu yıl ise kayağa geç başlandı. Son yağışla birlikte kar kalınlığı istenen seviyeye ulaşınca kayak sezonu, geçen sene olduğu gibi bu yıl da gecikmeli olarak başladı. Tesise gelen tatilciler, kayak ve snowboard yaparken, kayak bilmeyeler ise çocukları ile kızaklarla kaydı.

Kayak merkezine gelenler, geç de olsa sezonun açılmasına sevindiklerini belirtti. Mardin'den ailesiyle birlikte geldiğini belirten Mehmet Şirin Yüksekdağ, "Kayak merkezi bugün açıldı. Mardin Nusaybin'den geldik. Eğlenmeye, tatil yapmaya geldik. Mutluyuz, çok güzel bir hava var. Kayak bilmediğimiz için çocuklarımla birlikte kızakla kayıyoruz. Kızakla kaymak da çok zevkli" dedi.

Çocuklarıyla birlikte kayak yapan Tayfur Baycan ise bu yıl karın geç yağmasından dolayı sezonun geç açıldığını dile getirerek, "Kayak sezonunun açılmasını fırsat bilip, küçük kızlarımla burada kayak yapıyorum. Tesislerimiz çok güzel. Burada kayak yapmak çok zevkli. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanKayak Sezonu
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