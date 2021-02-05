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Van'da geçen yıl 220 kadın KADES'e 'şiddet' ihbarında bulundu

05 Şubat 2021 Cuma 09:55
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Van'da geçen yıl 220 kadın KADES'e 'şiddet' ihbarında bulundu

VAN'da polis ekipleri, kadına yönelik şiddet ihbarına hızlı müdahaleyi sağlayan Kadın Acil Destek Uygulaması'nı tanıtmayı sürdürüyor. Belediye otobüslerine uygulamayı tanıtıcı afişler asılırken, ekipler de özellikle kadınlara uygulama hakkında bilgi veriyor. Bazı kadınlar, uygulama hakkında bilgileri olmadığını söylerken, kimileri de çok iyi bulduklarını belirtti. Yetkililer, Van'da geçen yıl KADES uygulaması ile 220 kişinin şiddet ihbarında bulunduğunu belirtti.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için KADES uygulaması kullanıma sunuldu. KADES uygulamasıyla kadınlar, sadece fiziksel şiddet anında değil cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda da yardım çağrısında bulunabiliyor. Van'da 2020 yılında KADES uygulaması ile 220 kişi şiddet ihbarında bulundu. Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile irtibatlı olarak KADES afişleri belediye otobüslerine asıldı.

POLİS UYGULAMAYI TANITTI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KADES hakkında afişler asarken aynı zamanda uygulama ile ilgili videolar da belediye otobüslerinde oynatılıyor. Ekipler ayrıca kadınlarla konuşup bilgilendirici broşürleri dağıtıyor.

'ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLAR EN ÇOK POLİSE BAŞVURUYOR'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli kadın polis memuru, kadına yönelik şiddet konusunda birçok kurum ve kuruluşun hizmet verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler de kolluk olarak kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için kurumlarla iş birliği içindeyiz. Yapılan araştırmalarda şiddete maruz kalan kadınlar en çok polise başvuruyor. Buradan yola çıkarak şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerin korunması, bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi için güvenlik güçleri olarak görevimizin başındayız. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu KADES uygulaması ile tüm kadınlarımızın yanındayız. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların telefonlarına indirebileceği KADES uygulaması, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda bir tuşla '155 Acil Çağrı Merkezleri'ne ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği uygulamadır."

'KEŞKE GEREK OLMASA AMA GÜZEL ÖNLEM'

Polis ekiplerinin broşür dağıtımını yaparken görüştüğü bazı kadınlar, uygulamayı ilk defa duyduklarını belirtirken, bazı kadınlar ise bu uygulamayı bildiklerini ve çok güzel bulduklarını söyledi. Uygulamaya erkeklerden de destek geldi. Kadına yönelik şiddet olaylarının son bulmasını isteyen Mehmet Şerif Erberk, "Bizi dünyaya getiren kadınlara şiddet uygulayan erkekleri kınıyorum. Öncelikle bir erkeğin kendilerini dünyaya getiren kadınlara saygılı olması lazım. Cennet, annelerimizin ayağı altındadır. Ama toplumda şiddet eylemi artmış durumda. Emniyet teşkilatımızın yaptığı çok güzel bir uygulama. Keşke bu uygulamaya gerek olmasaydı. Ama güzel bir önlem" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanKADESKadınŞiddetDayakPolisIhbar
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