Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1436.8
ALTIN
490.59
DOLAR
8.4548
STERLİN
11.7263
EURO
10.0002
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor 
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle...
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Van'da baraj gölündeki balıklar şoka girip ölmüş

14 Eylül 2021 Salı 14:35
18 Okunma
Van'da baraj gölündeki balıklar şoka girip ölmüş

VAN - Van'ın Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Baraj Gölü'nde, son günlerde yaşanan balık ölümlerinin nedeni belli oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekiplerinin incelemesinde, su sıcaklığının ani değişimi nedeniyle balıkların şoka girerek öldüğü tespit edildi.

Muradiye sınırlarındaki, 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı, yaz aylarında 12 bin hektarlık alanı sulamak için kullanılıyor. Baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes balıkçılığı da yapılıyor. Baraj gölünde son günlerde balık ölümleri görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekipleri, durumu araştırmak üzere, yüzlerce ölü balığın kıyıya vurduğu baraj gölüne gitti. Ekipler, bölgede inceleme yapıp, numune aldı.

'SU SICAKLIĞININ ANİ DEĞİŞİMİNDEN KAYNAKLI'

Yapılan incelemede, balık ölümlerinin nedeninin, su sıcaklığının ani değişiminden kaynaklandığı ve bu durumda balıkların şoka girerek öldüğü belirlendi. Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesinin düştüğü ifade edilirken, ayrıca Koçköprü Barajı'nda da suyun çekildiği yerlerde bazı ceplerin oluştuğu, burada kalan sazan balıklarının öldüğü tespit edildi. Sarımehmet ve Koçköprü barajlarında yerinde yapılan analizlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını da belirtilirken, barajların çevresinde yerleşim yerlerinin yoğun olmayışı nedeniyle suya karışmış herhangi bir kimyasal atığının da bulunmadığı tespit edildi.

Barajlardaki su ve balık numunesi alınıp incelenmek üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi. İncelemeler sonrası yapılan açıklamada, yerinde ölçülen parametre (PH, Ç.O, sıcaklık, tuzluluk, E. İ) değerlerinin sazangiller için uygun olduğu, Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Ana Bilim Dalı'nda yapılan bakteriyel analizlerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, ani su sıcaklık değişiminden dolayı balıkların şoka girerek ölmüş olabileceği ancak kesin ölüm nedeninin ise üniversitede yapılacak diğer su analiz sonuçlarından daha kapsamlı olarak açıklanacağı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanBaraj GölüBalıklarŞok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunca Nehri'nde taşkın riskine karşı yatak genişletme çalışması başlatıldı
Tunca Nehri'nde taşkın riskine karşı yatak genişletme çalışması başlatıldı
Terör şüphelisi MİT, jandarma, emniyet iş birliği ile yakalandı
Terör şüphelisi MİT, jandarma, emniyet iş birliği ile yakalandı
Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Ev sahipleri 'emlakçıyım' diyerek komisyon alıyor
Ev sahipleri 'emlakçıyım' diyerek komisyon alıyor
FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı
Parasını alamayınca iş makinesi ile amcasının kamyonlarını ezdi
Parasını alamayınca iş makinesi ile amcasının kamyonlarını ezdi
Çıldır Gölü'nde balıkçılar 'Vira bismillah' dedi
Çıldır Gölü'nde balıkçılar 'Vira bismillah' dedi
Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu
Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma